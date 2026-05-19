Los primeros incendios de la temporada ya han llegado al Bajo Aragón Histórico con dos focos simultáneos en Caspe y Valdealgorfa. El fuego en el término municipal de Caspe ha arrasado entre 5 y 10 hectáreas, aunque los datos todavía son provisionales. El fuego, que ya está controlado, se ha detectado sobre las 14.30 y hasta el lugar INOFAR ha movilizado las dos brigadas helitransportadas de Alcorisa y Peñalba, así comotres terrestres, un Agente para la Protección de la Naturaleza en dirección de extinción y una autobomba forestal. Junto a ellos, están trabajando también efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza.

El origen del incendio se debe a una quema agrícola de poda de olivo que se ha descontrolado. Se desconocen los factores por los que tras unas cinco horas de labores se ha podido dar por controlado. Está previsto que se de un relevo de efectivos sobre las 21.00 para continuar interviniendo sobre el terreno en las labores de liquidación y vigilancia.

A este suceso se suma otro de naturaleza similar. Un incendio de menor calibre ha calcinado cerca de 3.000 metros cuadrados en Valdealgorfa. El aviso se ha dado sobre las 16.30 y la causa se debe también a una quema agrícola descontrolada. Al cierre de esta edición digital, el fuego está controlado y quedará extinguido antes del final del día. Sobre el terreno han actuado tres APNS, uno de director de extinción, las cuadrillas de Beceite y Monroyo, una autobomba del Gobierno de Aragón y una autobomba de Bomberos de Alcañiz.

Las autoridades piden precaución a los agricultores en sus quemas, que están constantando que realizan demasiado cerca del monte, en el ribazo. Esta proximidad implica que ante una racha de viento repentina, las llamas puedan alcanzar la vegetación forestal.

Imágenes de los incendios de Caspe y Valdealgorfa./ INFOAR