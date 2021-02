Coordinación entre DGA y DPT para arreglar la cubierta de la Loma

La cubierta del yacimiento Loma del Regadío de Urrea de Gaén se sustituirá por completo. Será con 120.000 euros que ha destinado el Gobierno de Aragón a los presupuestos y esta actuación se llevará a cabo a lo largo del año. A ello se comprometió este lunes la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, en una visita para conocer los desperfectos ocasionados por los desprendimientos de varias láminas del techo.

Antes de la Borrasca Gloria varias láminas del techo se desprendieron dejando pasar el agua, el viento y la nieve sobre zonas del yacimiento. Estos daños han ido en aumento y se acentuaron en enero con la nevada de la borrasca Filomena, el último temporal.

DGA ha presupuestado 120.000 euros para sustituir la cubierta. Esta cifra ya la contemplaba en las cuentas del ejercicio anterior pero la crisis sanitaria cambió los planes. «Los plazos los marcará la tramitación en el proyecto y contratación de la empresa pero será en este año», dijo Menjón.

Los trabajos se realizarán en coordinación con la Diputación de Teruel, institución que ha añadido en sus presupuestos 45.000 euros a la partida anual destinada a conservación de patrimonio para este tipo de actuaciones. «Desde el primer momento nos planteamos volver a invertir en nuestro patrimonio y por eso destinamos nueva partida para, dentro de un plan rápido de actuación, poder hacer esa inversión», dijo el presidente, Manuel Rando.

Daños «controlables»

La Diputación de Teruel se ocupa de la preservación de este espacio a través del equipo de arqueólogos del Museo Provincial. Serán sus técnicos junto a los de DGA los que decidan cómo actuar de forma inmediata y provisional mientras llega la intervención final desde el autonómico. «Tiene problemas puntuales donde se han producido filtraciones y es mayor si es algún muro de tierra. Nos preocupa pero los daños son controlables, el yacimiento está muy bien a pesar de todo», tranquilizó el director del Museo de Teruel, Jaime Vicente. «Tenemos que actuar para evitar que avance el deterioro. Veremos cómo tapamos los huecos de la cubierta, restauraremos estructuras dañadas y en los puntos en los que siga habiendo riesgo, realizaremos otro tipo de protección para que no sufran más», añadió.

Láminas en el exterior desprendidas del techo. El yacimiento sigue siendo visitable. / B. Severino

El alcalde de Urrea, Joaquín Lafaja, agradeció la visita y el compromiso ya que el mal estado de la Loma se ha denunciado en varias ocasiones desde el Ayuntamiento. «Sólo puedo agradecer que se tomen interés porque para un pueblo como Urrea este yacimiento es muy importante, un mínimo de 500 personas pasan por aquí cada año», dijo. La Loma forma parte de la Asociación Villas Romanas de Hispania, un selecto grupo a nivel nacional de sólo nueve miembros. El diputado de Cultura, Diego Piñeiro, recordó que «desde esta asociación se está promoviendo un Plan de Estrategia Turística».

Cabe recordar que el yacimiento sigue siendo visitable todos los días del año con cita previa.

I+D+i para la cubierta perfecta

La cubierta se construyó en 2011 con fondos de DGA y el entonces 1% cultural del Ministerio de Fomento. Es una estructura de metal recubierta por láminas de policarbonato. En Urrea se aplicará la misma fórmula solo «que más resistente».

No obstante, el caso de la Loma no es aislado y pone sobre la mesa la necesidad de buscar soluciones. «Llevamos tiempo hablando en el departamento de que sería incluso conveniente crear un grupo de I+D+i interdisciplinar con profesionales vinculados a materiales, construcción, arqueología… Para diseñar un tipo de cubierta que fuera más eficaz», dijo la directora de Patrimonio. «Hay diversas modalidades de cubierta pero todas presentan inconvenientes. No sé si es posible conseguir el modelo perfecto pero hay que intentarlo», concluyó.