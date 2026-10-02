Correos homenajea con un sello al histórico tren de Utrillas: «Queremos preservar y difundir su memoria»

Correos ha presentado en Utrillas un nuevo sello de la serie 'Trenes Históricos' dedicado al Tren de Utrillas. Se trata de una emisión que contribuye a preservar y difundir la memoria de uno de los ferrocarriles más vinculados a la historia industrial y minera de la provincia de Teruel. Cuenta también con una tarjeta postal dedicada al Tren de Utrillas, concebida como una pieza de carácter filatélico y divulgativo que reúne en un mismo soporte la imagen histórica del ferrocarril y el sello conmemorativo.

El acto de presentación se ha celebrado en el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas, junto al Pozo Santa Bárbara, y ha contado con la participación del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno Latorre; el presidente de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (AZAFT), Carlos Abadías Mata; y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás. Tras las intervenciones, se ha realizado el matasellado de honor de los sobres conmemorativos dedicados a este timbre y el tren ha recorrido el trayecto que conecta el Pozo de Santa Bárbara con el Museo de la Ciencia y la Arqueología Minera de la localidad turolense.

Nuria Lera ha destacado el valor de esta emisión como reconocimiento a un patrimonio ferroviario estrechamente vinculado a la historia de Utrillas y de las Cuencas Mineras, así como al trabajo desarrollado durante años para conservar y divulgar este legado. Por su parte, Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, ha subrayado la importancia de que la localidad y su patrimonio minero y ferroviario sean protagonistas de una emisión filatélica, mientras que Carlos Abadías Mata, presidente de AZAFT, ha puesto en valor el trabajo de conservación y recuperación del patrimonio ferroviario.

Un ferrocarril ligado a la historia de la minería turolense

El conocido como Ferrocarril de Utrillas nació vinculado a la necesidad de transportar el carbón extraído en las cuencas mineras de Teruel hacia Zaragoza y conectar así los centros de producción con los mercados y centros industriales. La línea de vía métrica entre Utrillas y Zaragoza comenzó a funcionar en 1904 y recorrió aproximadamente 125 kilómetros, atravesando distintos municipios de las actuales provincias de Teruel y Zaragoza. Además del transporte de carbón, el ferrocarril prestó servicio de viajeros y desempeñó un importante papel en la comunicación de las localidades situadas a lo largo de su recorrido.

Durante sus más de seis décadas de funcionamiento, el tren formó parte de la vida cotidiana de numerosas localidades y contribuyó a vertebrar un territorio marcado por la actividad minera. La línea dejó de prestar servicio definitivamente en 1966, poniendo fin a una etapa fundamental de la historia ferroviaria e industrial de Aragón.

Con una tirada de 75.000 unidades, más 3.000 Pliegos Premium, la Filatelia permite convertir estos acontecimientos en pequeñas piezas de memoria colectiva que viajan por todo el mundo y contribuyen a divulgar el patrimonio histórico, cultural e industrial. El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.