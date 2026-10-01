Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño trabajan para convertir la memoria de las minas en una oportunidad turística

El Museo Minero de Escucha–Pozo Pilar ha acogido este jueves la primera de las tres jornadas formativas que la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) desarrolla en Aragón dentro de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón. La iniciativa pretende proporcionar a los agentes locales herramientas para transformar el patrimonio minero-industrial en nuevas experiencias y productos turísticos. La jornada, reúne a agentes vinculados a los recursos mineros de Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño y se centra especialmente en la profesionalización de las visitas y en la transmisión de la memoria minera.

La directora del Área de Transición Justa y Reto Demográfico de CIUDEN, Begoña María Tomé Gil, ha explicado que el objetivo es dotar a los promotores y agentes locales de conocimientos para dar un nuevo uso turístico al patrimonio minero. «Buscamos proporcionar a los actores locales, a los promotores de recursos turísticos, conocimientos y herramientas para transformar el patrimonio minero-industrial en nuevas experiencias y en productos turísticos».

En el caso de Teruel, la responsable de CIUDEN destaca el valor de las visitas guiadas por antiguos trabajadores de la minería, al considerar que aportan una experiencia directa y auténtica sobre cómo se vivía y trabajaba en las cuencas mineras.

Uno de los principales retos identificados es el relevo generacional. Tomé subraya la necesidad de que los jóvenes puedan recoger el testigo y convertir este patrimonio en una oportunidad de desarrollo profesional y económico en sus propios municipios. «Los jóvenes tienen que tomar ese testigo, no solo para conocer su pasado, sino también como una posibilidad de desarrollar proyectos dignos en sus pueblos y no tener que marcharse fuera».

Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño, una oferta turística común

Tras la jornada de Escucha, el programa continuará en Utrillas, donde se abordarán los modelos de gestión, la coordinación territorial y la viabilidad económica de las experiencias mineras. Las jornadas concluirán en Andorra, con un taller destinado a diseñar un producto turístico territorial que conecte los recursos de los cuatro municipios.

La intención es pasar de una gestión individual de cada recurso a una visión territorial compartida, aprovechando la proximidad entre las localidades y la diversidad de sus atractivos. La propuesta contempla también incorporar elementos como la gastronomía, el paisaje y el producto local para ampliar el impacto económico de las visitas. «El objetivo de esta red es precisamente ver de qué manera podemos trabajar de forma complementaria, aprovechando esa proximidad, y avanzar de una gestión individual a una visión territorial compartida».

Para Tomé, la colaboración debe implicar tanto a las administraciones como al sector privado, desde empresas turísticas hasta restaurantes y comercios. La creación de experiencias completas permitiría que los visitantes permanezcan más tiempo en el territorio y generen actividad económica.

La Red de Experiencias Turísticas del Carbón continuará trabajando después de estas jornadas mediante acciones de formación, promoción y comercialización. CIUDEN prevé además crear un portal de promoción y una futura marca paraguas que agrupe las distintas experiencias de los territorios participantes. La iniciativa se desarrolla inicialmente en cinco zonas vinculadas a la tradición minera y pretende crear una estructura estable de cooperación e intercambio de conocimiento.