La carretera TE-42 entre Aliaga y Pitarque estará cerrada 18 días por obras de refuerzo de firme

La Diputación de Teruel llevará a cabo obras de refuerzo del firme en la carretera intermunicipal TE-42, que comunica las localidades de Aliaga y Pitarque, unos trabajos que obligarán a cortar temporalmente el tráfico en un tramo de esta vía.

El corte permanecerá vigente desde el próximo jueves 1 de octubre hasta el 19 de octubre y afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 14 y 17,8 de la carretera TE-42. La actuación tiene como objetivo mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación en esta vía de titularidad provincial.

Durante el periodo de ejecución de las obras, el acceso a la localidad de Pitarque deberá realizarse a través de la carretera TE-V-8042, tomando como vía alternativa la A-1702, que conecta Ejulve con Villarluengo.

La Diputación de Teruel recomienda a los conductores tener en cuenta esta modificación temporal de los itinerarios y seguir la señalización habilitada con motivo de los trabajos.