Utrillas propone ceder suelo municipal para impulsar la creación de una cooperativa de vivienda

El Ayuntamiento de Utrillas estudia impulsar una cooperativa de vivienda como alternativa ante las dificultades de acceso a la vivienda que existen en el municipio. La propuesta se presentó este miércoles en una jornada informativa celebrada en el Edificio Cultural Polivalente, que reunió a numerosos vecinos y permitió resolver dudas sobre un modelo todavía poco extendido en la provincia de Teruel.

Durante la jornada se explicaron dos fórmulas de cooperativa. Por un lado, la cooperativa en propiedad, en la que los socios participan en la construcción y posteriormente adquieren su vivienda. Por otro, la cooperativa en cesión de uso, un modelo todavía pionero en Teruel.

En este segundo caso, los cooperativistas realizan una aportación inicial y adquieren el derecho a utilizar una vivienda, pero no su propiedad. Posteriormente abonan un alquiler mensual y, si deciden abandonar la cooperativa, recuperan la cuota inicial en las condiciones que se establezcan. «Cambias tu derecho de propiedad por tu derecho de uso», explica el alcalde, que considera que esta fórmula puede facilitar el acceso a una vivienda sin asumir una hipoteca elevada.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, explica que la iniciativa responde a una necesidad creciente en el municipio, donde, según señala, no se construye vivienda desde hace 16 años, salvo las promociones particulares. A esta situación se suma el crecimiento de la población y la demanda de vivienda por parte tanto de parejas jóvenes como de personas mayores. «Hay una necesidad altísima de acceso a la vivienda», señala Moreno, quien añade que el objetivo es «promover o ayudar, en la medida de lo posible, a que se pueda construir vivienda de manera urgente».

Ante la falta de promotores privados y la necesidad de alcanzar acuerdos entre administraciones, el Ayuntamiento plantea la cooperativa como una vía alternativa. El Consistorio estaría dispuesto a ceder un terreno para facilitar la puesta en marcha del proyecto.

Moreno apunta que este modelo podría permitir plantear una aportación inicial de alrededor de 25.000 euros, frente al coste de una vivienda nueva, que sitúa actualmente en torno a los 180.000 euros. La demanda detectada procede principalmente de personas jóvenes, aunque también existe interés entre personas mayores que buscan viviendas más accesibles, con ascensor, ducha y espacios adaptados a sus necesidades.

El proyecto se encuentra en una fase inicial

La reunión celebrada esta semana ha servido como primera toma de contacto y para conocer el posible interés de los vecinos. El Ayuntamiento ha habilitado además un cuestionario para recoger los datos de las personas interesadas y sus dudas. La intención es dejar pasar unas semanas para que los vecinos puedan conocer el modelo y, a finales de octubre, celebrar una nueva reunión. En ella se prevé avanzar en cuestiones técnicas y económicas, además de presentar una primera simulación del tipo de vivienda que podría desarrollarse.

Un gabinete técnico trabaja ya en ese prototipo, mientras que los futuros cooperativistas deberán organizarse para definir los estatutos y dar forma a la cooperativa. «Una cooperativa será como quieran sus socios, sus cooperativistas, y las viviendas serán como quieran ellos», apunta Moreno.

El Ayuntamiento considera que todavía es pronto para determinar cuántas personas podrían incorporarse finalmente al proyecto, aunque la primera jornada permitió constatar la existencia de interés entre los asistentes. El siguiente paso será concretar el número de posibles cooperativistas y avanzar en el modelo de viviendas, los costes y las condiciones de la futura cooperativa.