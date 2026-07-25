Los cortafuegos de los agricultores consiguen frenar las llamas a las puertas de Molinos y Cuevas de Cañart

Estuvo cerca, tan cerca que apenas 500 metros separan la primera casa de Cuevas de Cañart del rastro negro que han dejado las llamas. Los esfuerzos nocturnos se han centrado en proteger los núcleos urbanos que han quedado mas cerca del perímetro del incendio: Cuevas de Cañart y Molinos. Ambas han pasado la noche con una guardia en la que bomberos y agricultores han trabajado como uno solo para frenar el avance

Una decena deagricultores de Molinos y de municipios cercanos como Gargallo, Los Olmos y Alloza trabajaron con sus tractores en las fincas del paraje de las Valellas. Allí labraron el terreno para crear franjas sin vegetación que funcionaran como cortafuegos y dificultaran la propagación de las llamas, impulsadas por el fuerte viento. Algunos de los agricultores que participaron en las tareas y con los que ha podido hablar La COMARCA confirmaron que las llamas estuvieron muy cerca de varios núcleos de población de la zona.

El incendio llegó a situarse a unos cuatro kilómetros en línea recta de las Grutas de Cristal de Molinos. La proximidad del fuego generó una gran preocupación por el riesgo para este espacio, uno de los cuatro Monumentos Naturales del Maestrazgo y uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Teruel.

Las llamas afectaron además a la zona de la Fuente Alta de Molinos, que quedó calcinada. La evolución del incendio obligó a vecinos y agricultores a desplazarse por distintos puntos del término municipal para proteger campos, corrales y otros espacios situados en la trayectoria del fuego.

Varios de los tractoristas que participaron en los trabajos habían acudido previamente a Ejulve, donde también colaboraron en la creación de cortafuegos. Posteriormente se trasladaron hasta Molinos para continuar ayudando a contener el incendio en las zonas más amenazadas.

Entre las actuaciones realizadas estuvo también el traslado de ganado desde corrales próximos al frente del fuego. Un ganadero de Molinos llevó a sus ovejas hasta una zona ya quemada para mantenerlas alejadas de las llamas, mientras que otros agricultores colaboraron en la evacuación de un rebaño situado cerca de Las Cuevas de Cañart.

Agricultores voluntarios estuvieron labrando campos para evitar el avance hacia Ejulve y Molinos./ CEDIDAS