Las Cortes rechazan la propuesta del PP sobre el acceso a los servicios financieros en el medio rural

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha debatido este lunes una proposición no de ley de Partido Popular para facilitar el acceso a los servicios financieros en el medio rural que solo ha contado con el apoyo de Cs y Vox, por lo que no ha salido adelante. Para su defensa, el parlamentario popular Joaquín Juste ha explicado que el objetivo es que “la exclusión financiera se pueda terminar en los municipios, pero a precios asumibles” porque “es indignante cubrir los costes a costa de los municipios pequeños”.

Darío Villagrasa (PSOE) ha recordado que la pasada semana “el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales acordaron terminar con la exclusión financiera”. Desde Ciudadanos, Beatriz García ha presentado una enmienda, que ha sido aceptada, para que en el convenio marco suscrito entre el Gobierno de Aragón y Correos “no suponga unas condiciones económicas inasumibles”.

Itxaso Cabrera (Podemos) también ha recordado que “la iniciativa ya se ha puesto en marcha” y que el problema “se solucionaría con el impulso de una banca pública”. Carmen Martínez (CHA) también ha mencionado el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Diputaciones para poner de manifiesto que el PP “llega tarde”. David Arranz (Vox) ha mostrado su preocupación por los mayores debido a que “se están sintiendo excluidos y apartados”.

Desde el PAR, Jesús Guerrero se ha mostrado partidario de que “no exista exclusión financiera en ningún municipio”, pero no ha podido dar su apoyo a la iniciativa porque “ya existe una voluntad para minimizar ese impacto”. Álvaro Sanz (IU) ha incidido que “al sector financiero nadie le pone ningún requisito para garantizar el servicio” y para resolver este problema “la administración debería implicarse”. Además, Sanz ha presentado una enmienda in voce que no ha sido aceptada.