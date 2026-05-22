El cortometraje que promociona los Caminos Mineros de Andorra–Sierra de Arcos triunfa en festivales internacionales

La ComarcLa Comarca Andorra-Sierra de Arcos ha logrado un importante reconocimiento internacional gracias a Caminos Mineros, el vídeo promocional dirigido por la cineasta Iryna Melnyk y producido por la consultora Aradex, que ha sido distinguido con el primer premio en el Beyond Border International Film Festival 2026, celebrado en Kolkata (India), uno de los certámenes emergentes más destacados del cine publicitario y turístico.

La producción se ha impuesto en la categoría Commercial/Advertisement tras competir con 325 candidaturas internacionales, un galardón que consolida la proyección global del proyecto y sitúa a la comarca turolense en el panorama audiovisual internacional.

El recorrido internacional del audiovisual continúa además con nuevos reconocimientos. Caminos Mineros ha alcanzado la fase final en otros dos festivales de prestigio. El trabajo es finalista en la categoría Brand/Promotional Tourism Video del International Tourism Film Africa 2026, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica), donde concurren 450 candidaturas internacionales. También ha logrado ser semifinalista en la categoría Commercial Ad del Planet Cinema New York City Film Festival 2026, en Nueva York (Estados Unidos), un certamen que reúne 429 producciones internacionales.

El audiovisual pone en valor la historia de una comarca cuya identidad estuvo ligada durante casi un siglo a la minería del carbón, una actividad económica de la que dependía cerca del 90 % del territorio. Tras el cierre de las explotaciones, Andorra-Sierra de Arcos afrontó una profunda transformación que ha permitido convertir ese legado industrial en un recurso turístico sostenible, capaz de atraer visitantes interesados en la naturaleza, el deporte y la memoria histórica.

Más de 40 kilómetros para recuperar el pasado

El rodaje del film ha sido posible gracias a la financiación obtenida por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos para desarrollar el proyecto Caminos Mineros, una red de más de 40 kilómetros de senderos que conecta los principales enclaves y paisajes vinculados al pasado minero del territorio. La iniciativa recibió apoyo económico a través de la convocatoria de ayudas para infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por la transición energética, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y promovida por el Instituto para la Transición Justa.

El vídeo forma parte de las distintas acciones impulsadas por la institución comarcal para promocionar estos itinerarios mineros. La pieza audiovisual se estrenó el pasado mes de octubre en el Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos durante la presentación oficial del proyecto Caminos Mineros y en unas jornadas internacionales que reunieron a los socios de la Federación Europea de Caminos Mineros de Santa Bárbara (MINES.B). El audiovisual puede verse públicamente a través de la página web de Caminos Mineros y también en YouTube.

El papel de Iryna Melnyk

Uno de los aspectos que la comarca destaca especialmente es el trabajo desarrollado por Aradex y, en particular, por su directora Iryna Melnyk. Su sensibilidad estética, su capacidad narrativa y el respeto mostrado hacia la identidad minera del territorio han sido claves para que el proyecto haya conectado con jurados y públicos internacionales.

“La mirada de Iryna Melnyk ha sabido captar la esencia del territorio. Su trabajo ha llevado la historia de Andorra-Sierra de Arcos más allá de nuestras fronteras y ha demostrado que este legado merece ser contado y reconocido”, destaca Marcos Ferrer, CEO de Aradex. La directora suma ya 13 premios internacionales en su trayectoria, consolidándose como una de las cineastas más reconocidas de Aragón y reforzando, con este nuevo éxito, la proyección exterior de un territorio que busca transformar su pasado minero en una oportunidad de futuro.