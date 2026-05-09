El Día de los Caminos Mineros Europeos nace con un recorrido por Corta Gargallo

Cerca de una treintena de personas han participado este sábado en el nacimiento del Día de los Caminos Mineros Europeos recorriendo el camino minero Corta Gargallo de la localidad de mismo nombre. De esta forma, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se ha sumado a una iniciativa promovida por los socios de la Federación de Caminos Mineros de Santa Bárbara (MINES.B). Varias regiones mineras del continente se han unido para contar una historia compartida de trabajo, identidad y paisajes moldeados por un pasado común coincidiendo con el Día de Europa. Una misma fecha, distintos territorios y un patrimonio que cruza fronteras.



La actividad principal ha consistido en un recorrido por el citado camino guiado por Luis Mampel, paleontólogo de la Fundación Dinópolis y miembro del comité científico del Geoparque del Maestrazgo, que recientemente ha aprobado en su asamblea solicitar adherirse al proyecto MINES.B como socio honorario; Francisco Molina como responsable en su día de la restauración minera de Corta Gargallo (Centro Minero Endesa); José Manuel Azcón, de la empresa Osmojo que desarrolló trabajos en dicha corta; José Luis Palomo Betés, minero de Gargallo; y Mª Angeles Tomás en representación de MINES.B.



Posteriormente se ha realizado una visita guiada a la exposición “La Tortuga de Gargallo”, que se encuentra en la sala de exposiciones local y que gira en torno al hallazgo en la mina La Pintada de un fragmento fósil de Trachyaspis turbulensis, primer taxón de tortuga mesozoica definido en España.

El 9 de mayo se celebra oficialmente por primera vez el Día de los Caminos Mineros Europeos, una iniciativa promovida por los socios de la Federación de Caminos Mineros de Santa Bárbara (MINES.B). El objetivo es sencillo: caminar juntos, el mismo día, por las rutas mineras de Europa y redescubrir un patrimonio que conecta comunidades de todo el continente. En los territorios participantes, excursiones, caminatas y actividades abiertas a la población local fomentarán el conocimiento y el disfrute responsable del patrimonio minero a través de un turismo lento y sostenible.



La iniciativa reúne a instituciones y territorios comprometidos con la preservación y promoción del legado minero europeo: la Comarca Andorra Sierra de Arcos (España), el Centro de Gestión del Patrimonio del Mercurio de Idrija (Eslovenia), Les Sentiers de Grande Randonnée (Bélgica), el Municipio de Aljustrel (Portugal), OZ Barborská cesta – Terra Montanae (Eslovaquia), la Mission Bassin Minier du Nord Pas de Calais (Francia) y la Fundación Cammino Minerario di Santa Barbara (Italia), unidos en una red que valora el patrimonio minero industrial como un recurso europeo compartido.

Mauro Usai, presidente de la Federación MINES.B, ha destacado la importancia de la iniciativa: “caminar por los caminos mineros significa recorrer la historia viva de nuestras comunidades. Con el Día de los Caminos Mineros Europeos queremos reforzar el sentimiento de pertenencia a una red europea que considera el patrimonio minero no solo como un recuerdo del pasado, sino como un recurso cultural y social para el futuro”.



Para Naiara Loras, presidenta de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, la actuación pretende acercar a la ciudadanía al patrimonio minero europeo mediante actividades y recorridos por caminos históricos que en su día conectaron comunidades y paisajes marcados por la minería.