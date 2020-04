El Covid 19 no silencia el estruendo y el Romper la Hora se propaga por la red desde todo el país

Los bajoaragoneses han sido esta noche con el Romper la Hora -y este viernes en el caso de los calandinos con su Rompida y los alcañizanos con sus toques- más embajadores que nunca de su Semana Santa, tanto dentro como fuera del territorio.

Son días de reencuentros con familiares y amigos alrededor del toque que este año no podrán ser y que están haciendo aún más complicado el confinamiento. La vertiente sentimental e identitaria está a flor de piel y con ella han surgido numerosas iniciativas en los pueblos de la Ruta.

Todas giran alrededor del toque en los balcones y ventanas para seguir viviendo la tradición respetando las normas del confinamiento. Sus plazas han estado vacías este Jueves Santo, pero desde sus casas, los vecinos de Albalate, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, han llenado sus pueblos de un toque que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Este viernes será Calanda la que al mediodía tome el testigo con su Rompida al igual que Alcañiz saldrá mañana para tocar en el sellado del sepulcro.

En Zaragoza, Barcelona, Gavá…

Este Jueves Santo no sólo se ha roto la Hora en el Bajo Aragón. También en Zaragoza, Barcelona, Gavá, Madrid… e innumerables localidades de toda España, e incluso de fuera del país. Muchos bajoaragoneses que residen fuera guardan las túnicas y los tambores en sus casas del pueblo por lo que han tirado de imaginación. Cajas sordas, cacerolas… todo ha valido para cerrar los ojos durante unos minutos e imaginarse en un círculo con su cuadrilla.

Ha habido incluso quienes han ido más allá y han creado sus propios instrumentos y túnicas. Es el caso de los hermanos Pedro José y Edu Lorén de Híjar. Viven en Zaragoza y el martes comenzaron a fabricarse dos túnicas y un tambor y un bombo con los que Romper la Hora. Siempre les han gustado las manualidades y con materiales que tenían en casa idearon todo lo necesario. Las túnicas, con bolsas de basura negras; y el tambor y el bombo, con cartones con una estructura interior y reforzados para que no hubiera problemas cuando les dieran con la maza y los palillos, también artesanales. Incluso simularon las cuerdas con la cinta naranja de las bolsas de basura. «Lo hemos confeccionado todo con la ilusión de participar pese a no estar en Híjar con todo lo que comporta. Tocamos los dos el bombo en la cuadrilla de la Dolorosa y, además, este año nos íbamos a retirar. Como homenaje hemos escrito el nombre en la piel del tambor», explicó Pedro José.

Sus toques se han podido ver, al igual que los de muchos otros hijaranos, a través del streaming impulsado por el Ayuntamiento. Más de 200 usuarios han enviado a través de sus teléfonos sus vídeos y fotos desde sus casas, contenidos que se han ido intercalando durante la retransmisión en directo que se ha realizado a dos cámaras ubicadas en el balcón de la Casa Consistorial.

Sus señales se han fundido con las enviadas por los usuarios a través de una App. Una propuesta innovadora que también puso a la Semana Santa de Híjar en el mapa por la gran difusión mediática de la cobertura, incluso en medios como El País. «La acogida ha sido fantástica y se han producido situaciones muy curiosas como personas mayores que no saben emplear bien el móvil que han pedido ayuda porque quieren participar o hijaranos que viven fuera y que avisaron a sus vecinos de que no se asustaran cuando anoche salieron a tocar», explica Víctor Guiu, creador de la iniciativa que, como tantos otros, se las ha ingeniado para tocar una caja sorda en Zaragoza.

Tambores, bombos y cornetas en Caspe

Las nueve cofradías caspolinas han unido su pasión por la Semana Santa este jueves por la noche tocando bombos, tambores y cornetas desde sus ventanas y balcones. La Piedad comenzó media hora antes que el resto para recordar que ese mismo día tendría que haber desfilado por las calles durante la procesión del Descendimiento. “A pesar de no poder estar todos juntos en estos días tan especiales, nuestra mente y corazón están con la Semana Santa caspolina”, ha explicado el presidente de La Piedad, Jesús Landa.