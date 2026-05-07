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07 MAY 2026|

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El CRA Martín del Río y el CEIP Cuencas Mineras de Montalbán, ganadores del concurso ‘Emprende, Futuro Teruel’

Cinco proyectos impulsados por cuatro centros educativos de Híjar, Montalbán, las Cuencas Mineras y Teruel participan en la VIII edición

Foto de familia de todos los participantes y organización del certámen. / CEOE
Foto de familia de todos los participantes y organización del certámen. / CEOE

La COMARCA07 05 2026

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El CRA Martín del Río y el CEIP Cuencas Mineras de Montalbán han sido los ganadores de la VIII edición del concurso 'Emprende, Futuro Teruel'. El concurso forma parte de un conjunto de estrategias orientadas a impulsar el desarrollo económico y social de la provincia con el objetivo principal de estimular el espíritu emprendedor en los estudiantes de primaria.

El CRA Martín del Río ha presentado 'Cuencas Mineras Express', un servicio de transporte para la zona y
y el Ceip Comarca Cuencas Mineras ha propuesto Espacios naturales MHP, centrado en la puesta en valor del entorno natural de Montalbán. En esta edición han participado un total de cinco proyectos repartidos entre cuatro centros educativos: alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria delCRA Martín del Río (aulas de Martín del Río, Barriadas del Sur y Castel de Cabra), 5º de Primaria del CEIP Luis Turón de Híjar, 5º de Primaria del CEIP Comarca Cuencas Mineras de Montalbán y dos grupos de 6º de Primaria del CEIP Las Viñas de Teruel.

Los ganadores disfrutarán de una jornada de aventura en GEOVENTUR, además de recibir invitaciones exclusivas para visitar el parque temático Dinópolis. Más allá del palmarés, la organización ha querido poner en valor el trabajo de todos los escolares. Por ello, cada participante ha recibido diversos detalles por parte de la Caja Rural de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel. Dinópolis ha hecho entrega de descuentos especiales a todos los alumnos para que puedan disfrutar de sus instalaciones.

El acto contó con la presentación de José Miguel Meléndez (delegado de CARTV en Teruel) y la animación de la Asociación Actuel Teatro, quienes aportaron un toque de humor y dinamismo al evento y el jurado ha estado integrado por Charo Guillén (CEOE-CEPYME-CEAT), Antonio Santa Isabel (Cámara de Comercio de Teruel), Lucia Gargallo (Ayuntamiento de Teruel) y Sergio Torre (Caja Rural de Teruel). Se han valorado factores como la originalidad y creatividad, el posible impacto económico y social en la provincia, el carácter innovador, la claridad en la exposición y la viabilidad técnica de las ideas.

El certamen busca sembrar la semilla del emprendimiento en la provincia y está organizado conjuntamente por CEOE Teruel y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel. Cuenta con el patrocinio esencial de la Diputación Provincial de Teruel y Caja Rural de Teruel, y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Teruel y Dinópolis.

La presentación de los proyectos y la entrega de los galardones se ha celebrado esta jueves en el Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián, en un acto organizado por la Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel.

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