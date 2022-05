Olga Gavín y Sergio Fandos: «Estamos en Alcañiz porque hemos apostado por nuestra familia y por hacer bien nuestro trabajo aquí»

La familia que han formado como «prioridad» y el «compromiso» por ejercer bien su trabajo como médicos con sus pacientes son las palabras que más repiten Olga Gavín (internista de Hospitalización a Domicilio) y Sergio Fandos (neumólogo). Son una joven pareja de médicos zaragozanos de 38 años que casi son una excepción en la actualidad y cuya historia ejemplifica que el sistema no pone las cosas fáciles para asentar a los facultativos. Llegaron al Hospital, primero Sergio, en octubre de 2013, y después Olga, en 2015; y aquí se han asentado y han formado una familia con su hija Alicia, de cinco años.

En Alcañiz se han comprado un piso y crían a su hija junto a los padres de Olga, que les ayudan con la niña y pasan parte de su tiempo en la ciudad. Ahora no saben lo que pasará con su trabajo ya que ambos son interinos y quizá sus plazas se vayan a ocupar tras las recientes oposiciones. Lo que tienen claro es que «aunque se queden en el paro» de Alcañiz no se moverán ya que han hecho una apuesta por su familia. Su hija tiene problemas de salud y aquí goza de una buena calidad de vida y estabilidad. La pareja está muy agradecida tanto a su colegio como al Servicio de Atención Temprana. «Es una ciudad agradable con todos los servicios básicos que necesitamos y una oferta cultural que incluso puede ser mayor que la de Zaragoza si la comparas por número de habitantes», explican. Eso sí, el punto negativo son las comunicaciones, tanto por carretera como en transporte público.

Esta apuesta por atender bien a la pequeña Alicia y por realizar su trabajo aquí con dedicación es lo que les ha llevado a no poder prepararse bien las oposiciones que ahora les podrían dejar sin plaza en Alcañiz. «Hemos apostado por nuestra familia y por nuestros pacientes y eso nos nos quita tiempo para el resto. Hemos tenido oportunidades de marcharnos y llega un momento que te lo replanteas pero nos gusta ser fieles a nuestros principios», precisan Olga y Sergio.

La pareja reivindica que el Salud tampoco favorece la llegada y la estabilidad de los médicos ya que no se ofrece ningún aliciente por trabajar en hospitales como el de Alcañiz. No hablan de prestaciones económicas sino principalmente de facilitar su desarrollo como profesionales con las mismas oportunidades que en otros centros. En Alcañiz los pacientes y los médicos sufren en primera persona las consecuencias de servicios maltrechos.

Las consultas de Interna estuvieron canceladas durante meses por la falta de internistas, algo que saben que pasará factura a muchas personas; la Domiciliaria estuvo a punto de cerrarse; deben realizar más guardias por la falta de facultativos; y trabajan con material viejo que no se renueva, o por lo menos no lo hace con la inmediatez que se necesitaría. «No puedes cerrar los ojos a lo que les pasa a tus pacientes y te llevas trabajo a casa porque no llegas a todo. Además la media jornada te genera remordimientos de conciencia porque parece que estás dejando tirados a tus compañeros porque ese hueco no se llenará», incide Olga.

Otra cuestión que no equilibra la balanza es que a quien le guste investigar lo tiene más complicado. De hecho, a Sergio estuvieron a punto de echarle del grupo en el que estaba cuando llegó a Alcañiz por no estar en Zaragoza. Además, la volatilidad de los profesionales impide que se desarrollen nuevos proyectos innovadores aunque, una vez se ponen en marcha es más sencillo recibir el visto bueno de la dirección, organizarse y la coordinación con Enfermería.

Por contra destacan la calidad humana de sus compañeros y las facilidades que les han ofrecido para combinar sus dos medias jornadas para atender siempre las necesidades de su hija, algo que saben que en otros hospitales más grandes sería mucho más complicado.