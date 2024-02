Cretas le coge el testigo a Alcañiz y acogerá la Gala Provincial del Deporte Turolense el 3 de mayo

Cretas acogerá el próximo 3 de mayo la XXIV Gala Provincial del Deporte Turolense 2023. Este evento, que se realizó en Alcañiz en su última edición, busca reconocer la excelencia deportiva entre los atletas nacidos en la provincia así como los deportistas que militen en clubes provinciales o que acrediten vinculación suficiente con el territorio. Ha sido oficialmente presentada este jueves a cargo de la DPT y con la presencia del diputado delegado de Deportes de la DPT, Miguel Iranzo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Artigot, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios, y el alcalde de Cretas, Fernando Camps.

Este año se establecen nueve categorías para reconocer. Las dos más destacadas, los mejores deportistas del año tanto en categoría masculina como femenina. A estos dos galardones se sumarán la mejor trayectoria deportiva, el mejor club, mejor entrenador o entrenadora, mejor promesa masculina y femenina, el trofeo al mérito deportivo y el trofeo a los valores humanos en el deporte.

Los ganadores de cada una de las especialidades recibirán un trofeo exclusivo y un diploma. Además, a los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de un diploma acreditativo. Si el jurado estima que en alguna de las categorías los nominados no reúnen méritos suficientes, podrá declarar desierto el galardón.

Las candidaturas para optar a estos premios deberán ser presentadas por las federaciones territoriales, delegaciones de las mismas, clubes o cualquier otro particular o entidad interesada. El jurado estimará además los méritos de cualquier otro deportista o club aunque no haya sido presentada su candidatura. Las candidaturas deben realizarse mediante el impreso oficial descargable en la web www.teruel.es. La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 22 de marzo, como ha explicado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Artigot, quien ha explicado que «de manera unánime» se ha elegido el Matarraña para celebrar este 2024 la gala porque «es la XXIV edición y todavía no se había celebrado nunca en el Matarraña con lo cual estamos encantados de que allí se celebre».

El alcalde de Cretas, Fernando Camps, agradecía que se haya escogido su municipio como sede de celebración de la Gala Provincial del Deporte porque es «la única manera de llevar estos actos a gente que sería imposible de otra manera que pudieran disfrutarlo» y aseguraba procurar estar a la altura aunque «es difícil pero haremos todo lo posible».

A su vez, el concejal de deportes en el Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios, aseguraba que están «especialmente encantados cuando no se celebran o bien en Teruel o bien en Alcañiz porque lo sacamos a poblaciones más pequeñas. Esto ayuda también a vertebrar el territorio, a que las pequeñas poblaciones disfruten no solamente de sus deportistas sino de una amplia gama de deportistas que durante el año anterior han tenido participación en competiciones nacionales e internacionales y sobre todo que han llegado a sus objetivos y han conseguido grandes metas», exponía Orrios.