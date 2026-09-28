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28 SEP 2026|

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El Boca Híjar se lleva un derbi de máxima intensidad: Remontada visitante frente al Zafán FS

El conjunto hijarano se lleva los tres puntos en el Pabellón Pedro Sierra tras remontar un partido de alternativas frente a un Zafán que encadena su segunda derrota y continúa sin puntuar

La plantilla del Boca Híjar celebrando la victoria en el vestuario / Cedida
La plantilla del Boca Híjar celebrando la victoria en el vestuario / Cedida

Jesús Burgos28 09 2026

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DeporteFútbol

El Boca Híjar se llevó los tres puntos del derbi frente al Zafán FS (4-6) en el Pabellón Pedro Sierra, en un encuentro de máxima intensidad y con constantes alternativas en el marcador. El conjunto hijarano, que había comenzado la temporada con derrota ante el Muel, consiguió reaccionar y estrenar su casillero de puntos, mientras que el Zafán continúa sin puntuar después de las dos primeras jornadas de Tercera División Aragonesa.

El partido comenzó con un Boca Híjar más acertado de cara a portería. Miguel Ángel Sánchez adelantó a los visitantes en el minuto 4, aunque la respuesta local no tardó en llegar. Víctor Julián estableció el 1-1 dos minutos después y Javier Nadal completó la remontada antes de cumplirse los primeros diez minutos de juego.

El Zafán amplió su ventaja en el minuto 12 con el segundo tanto de Víctor Julián, pero el Boca Híjar reaccionó inmediatamente. Mario Esteban hizo el 3-2 y, apenas dos minutos después, David Bernad devolvió las tablas al marcador.

El Zafán dejó escapar una renta de dos goles

La remontada visitante se completó en el tramo final de la primera parte. Miguel Ángel Sánchez volvió a aparecer en el minuto 17 para colocar el 3-4, aunque Víctor Julián, protagonista ofensivo de los locales, firmó su tercer tanto apenas un minuto después para establecer el 4-4.

Tras el descanso, el equilibrio se mantuvo durante varios minutos, hasta que Diego Gómez puso nuevamente por delante al Boca Híjar en el minuto 29. Sin tiempo para la reacción local, Mario Esteban marcó también en ese mismo minuto para establecer el definitivo 4-6. El tramo final no modificó el marcador y el Boca Híjar pudo celebrar una victoria que le permite sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

Con este resultado, el Zafán FS encadena su segunda derrota consecutiva después de caer por la mínima ante el Borja en la jornada inaugural. El conjunto local continúa, por tanto, sin estrenar su casillero y se sitúa en zona de descenso tras las dos primeras jornadas. El Boca Híjar, por su parte, deja atrás el 4-7 sufrido ante el Muel y consigue su primera victoria del curso precisamente en un derbi territorial.

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