Izan Edo roza el podio mundial sub-23 y se cuelga el bronce en el relevo con España

El jarquino Izan Edo ha cerrado su primera participación en un Campeonato del Mundo sub-23 de triatlón con una destacada cuarta posición individual en la cita celebrada en Pontevedra. El aragonés se quedó a tan solo seis segundos de la medalla de bronce y a ocho de la plata, después de protagonizar una importante remontada tras sufrir una caída durante el segmento ciclista.

Edo formaba parte de la escapada que se había formado sobre la bicicleta cuando se vio involucrado en el incidente junto a su compatriota Pelayo González. Ambos perdieron contacto con el grupo delantero, pero consiguieron recuperarse y reincorporarse al primer pelotón antes de afrontar los diez kilómetros de carrera a pie.

Fue precisamente en el último segmento donde el jarquino volvió a demostrar su capacidad competitiva. Edo fue recuperando posiciones hasta cruzar la línea de meta en cuarta posición, a las puertas de un podio que finalmente completaron el francés Nils Serre, campeón del mundo, el británico Michael Gar y el húngaro Zalán Hóbor. La actuación de la delegación española también tuvo a Pelayo González como protagonista, con una séptima posición. Andrés Prieto fue decimosexto, Jarno Pousada terminó trigésimo y Héctor Tolsá, 50º.

Broche de bronce

El fin de semana mundialista todavía guardaba una última recompensa para Izan Edo. El domingo, el turolense formó parte del equipo español que logró la medalla de bronce en el relevo mixto júnior-sub23, junto a Ana Carballo, Pelayo González y Maite Jiménez-Orta.

España se mantuvo durante toda la prueba en la lucha por las posiciones delanteras. Tras las tres primeras postas, Edo recibió el relevo en tercera posición y afrontó el último tramo con el objetivo de conservar la medalla.

La resolución no pudo ser más emocionante. Francia y Hungría se jugaron el oro y la plata, mientras el español tuvo que disputar el bronce hasta los últimos metros con el británico Michael Gar. Edo se impuso en el sprint final, asegurando la tercera posición para el combinado nacional. Francia se llevó el oro con un tiempo de 1:07:45, Hungría consiguió la plata y España completó el podio, con Reino Unido y Australia cerrando las cinco primeras posiciones.

El doble resultado confirma la progresión de Izan Edo durante una temporada 2026 en la que el de la Jarque de la Val ha dado un paso adelante en el panorama internacional. Antes de su estreno mundialista sub-23, ya había firmado un séptimo puesto en el Campeonato de Europa de distancia estándar de Tarragona y había debutado en las Series Mundiales con un 13º puesto en Yokohama. También logró la 30ª plaza en Hamburgo, la 19ª en Londres y la 14ª en Weihai. En Pontevedra, Edo ha añadido ahora un cuarto puesto mundial sub-23 y una medalla de bronce por equipos a un curso en el que continúa elevando su techo competitivo.