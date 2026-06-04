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04 JUN 2026|

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Valjunquera restringe el consumo de agua por las noches al averiarse una bomba de elevación

La localidad realiza cortes del suministro de 21.00 a 9.00 mientras espera la llegada de una nueva bomba y avanza en la búsqueda de una captación que solucione definitivamente sus problemas de abastecimiento

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La COMARCA04 06 2026

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El Ayuntamiento de Valjunquera aplica restricciones temporales en el suministro de agua entre las 21.00 y las 9.00 después de que una de las bombas del sistema de elevación se averiara el pasado sábado. La incidencia se produjo porque el pozo de captación dispone de poco caudal y la bomba terminó quemándose tras intentar arrancar repetidamente sin encontrar suficiente agua

La avería coincidió además con la celebración de la Feria de la Tapa, un fin de semana de gran afluencia de visitantes y altas temperaturas, lo que disparó el consumo. Aunque el consistorio activó el suministro con la ayuda de los Bomberos desde el domingo por la mañana, la situación obligó a realizar el primer corte de agua y a establecer restricciones nocturnas para garantizar el suministro por el día.

La alcaldesa, Susana Traver, reconoce en declaraciones a Matarraña Radio que una de las principales dificultades ha sido concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un uso responsable del recurso. El Ayuntamiento ha prohibido los riegos y ha pedido a los vecinos que eviten acumular agua en sus viviendas, ya que estas prácticas están provocando un incremento del consumo respecto a la semana anterior. «Si todos intentamos almacenar agua o regar por miedo a quedarnos sin suministro, acabamos consumiendo mucho más de lo habitual y resulta imposible cubrir las necesidades de todo el municipio durante las 24 horas», señaló la alcaldesa.

Se necesita una nueva captación

La incidencia pone de relieve un problema de fondo que Valjunquera arrastra desde hace años. Según explica Traver, el actual pozo de captación no puede profundizarse más debido a las características del terreno, por lo que la única alternativa viable pasa por localizar una nueva captación con mayor capacidad. Precisamente la semana pasada se realizaron cinco sondeos en distintos puntos del término municipal para estudiar posibles ubicaciones.

Los técnicos evalúan ahora cuál de los sondeos ofrece mejores perspectivas. La previsión municipal es poder redactar el proyecto durante el próximo año y buscar posteriormente la financiación necesaria para ejecutar la obra.

Mientras tanto, la solución inmediata pasa por sustituir la bomba averiada. El Ayuntamiento ya ha encargado una nueva pieza y espera que pueda estar instalada el fin de semana. «Esperamos que todo quede solucionado en los próximos días», indica la alcaldesa, que confía en recuperar la normalidad en el suministro cuanto antes, especialmente ante el aumento de población que suele registrarse durante los fines de semana estivales.

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