Cristian Poblador: «Ciudadanos no tiene en cuenta las necesidades de nuestros pueblos. Nos hemos sentido solos»

¿Cuáles son las discrepancias que les separan del partido de Ciudadanos?

Son tanto a nivel autonómico como nacional. Nos damos cuenta de que los partidos grandes miran principalmente para sí mismos y les falta una mirada al territorio y tener en cuenta las necesidades que tenemos en los pueblos. En ese trabajo hemos visto que estábamos solos. Dado que no contábamos con ese apoyo ni con una perspectiva cercana, hemos decidido que lo mejor es crear un proyecto independiente. En él queremos ser completamente libres y no tendremos que guiarnos por un partido de orden superior y que a su vez no pueda hablar por nosotros sin consultarnos ciertas cuestiones que nos afectan.