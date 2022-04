El Cross de Mas de las Matas reúne a un total de 155 participantes

Juan José Soriano atleta de Palomar de Arroyos encuadrado en la categoría veterano A y Beatriz Altaba de Alcañiz encuadrada en la categoría veterana B; fueron los ganadores de la categoría absoluta del Cross de Mas de las Matas disputado el domigo en el circuito de La Palanca. Soriano finalizó el recorrido en un tiempo de 28’05’’ mientras que Altaba lo hizo en un tiempo de 34’34’’.

El cuadro de honor masculino lo completaron Sergio Ralfas y Santiago Moreno de Alcorisa, los de la categoría veterano A. Por su parte el cuadro de honor femenino lo completaron Marta Ferrer de Calanda de categoría senior y Merche Heredia de Alcorisa de categoría veterana B. Todos ellos recorrieron un trazado de 7.440 metros. En cuanto a los juveniles el mejor fue Víctor Juste de Alcañiz con un tiempo de 20’07’’, el segundo puesto fue para el alcorisano Adrián Fandos finalizando en la tercera posición Nicolás Fandos también de Alcorisa. Los juveniles cubrieron una distancia de 5.160 metros.

En las categorías escolares los ganadores fueron: en sub 16 femenino, Doha El Yaquoute de Jarque de Val; en sub 16 masculino, Jonatan Segurana de Alcañiz; en sub 14 femenino, Daniela Alejos de Calanda; en sub 14 masculino, Hamza El Amarouy de Utrillas; en sub 12 femenino, Carlota Gasión de Alcorisa; en sub 12 masculino, Marcos Viñuales de Alcañiz; en sub 10 femenino, Noa Guarc de Calanda, en sub 10 masculino, Mateo Garcés de Caspe y por último en iniciación femenino y masculino, Iratxe Pamplona de Andorra y Saúl Cantero de Caspe. La participación ascendió a 155 atletas.