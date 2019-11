El Cross Memorial Balfagón de Alcorisa reúne a cerca de 400 atletas

El Cross Memorial Balfagón de Alcorisa se disputó el pasado domingo y estaba incluida dentro del Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares.

A las diez comenzó la competición que se desarrolló en el circuito del Parque del Guadalopillo. Los primeros participantes fueron los de la categoría adulta siendo los vencedores Alberto López y Elvira Ponz, en la categoría senior; en veteranos y veteranos A, los ganadores fueron Jesús García y Laura Clavería; en veteranos y veteranas B, Luis Cascales y Begoña Corral; en veteranos C, Diego Ráfales y en juvenil, Pablo García.

Posteriormente disputaron sus carreras las categorías escolares con las victorias de Ian Pérez, Lucía Segura, Héctor Peralta, Lena Pluchowska, Hamza El Amraouy, Vega Soriano, Luis Giner, Carlota Gasión, Samuel Lahoz y Karen Pluchowska en sub 16, sub 14, sub 12 y prebenjamines. La próxima cita de este intercomarcal tendrá lugar este domingo en Calanda.