El cross regresa a Alcañiz el próximo domingo 7 de marzo

El próximo domingo en las instalaciones del nuevo centro de entrenamiento Sportcenter La Estanca de Alcañiz se disputará la primera edición del Cross Real Federación Española de Atletismo Nacional de Alcañiz.

La cita es valedera para el Campeonato de Aragón individual federado en categorías sub 16 y sub 18. La organización correrá a cargo del ayuntamiento alcañizano y el Aragonesa Obras Civiles Club Tragamillas de Alcañiz. El evento estará abierto, además de para las categorías sub 16 y sub 18, para la absoluta, sub 20, sub 23 y máster. La organización ha planteado dos circuitos: el A de 1.000 metros de recorrido y el B de 1.300 metros en la zona conocida como el Corral de Soler.

La competición arrancará a las 10.30 con los participantes de las categorías sub 20, sub 23 y absoluta masculina cuya prueba está prevista sobre un total de 9.000 metros. El resto de las categorías recorrerán unas distancia acordes a las edades de los participantes. Como no puede ser de otra manera, como explica el presidente tragamillero, Luis Lizana, «el evento se disputará bajo unas estrictas medidas y control sanitario siguiendo el protocolo covid-FAA permitiendo solo el acceso a los atletas participantes y entrenadores con licencia de la temporada2021».

El público en general podrá seguir la competición en los lindes del circuito también haciendo uso de las mascarillas y guardando siempre las distancias de seguridad. Esta será la cuarta cita de estas pruebas autorizadas por el Gobierno de Aragón tras los croses celebrados en Zaragoza y en Pedrola.

Y sin dejar el mundo del cross, el domingo se disputó en Getafe el Campeonato de España de Autonomías en el que participaron Alicia Pérez, formando parte de la selección absoluta femenina y Elvira Ponz de la sub 23. La albalatina finalizó 29ª con un tiempo de 38’29’ sobre un total de 91 atletas que acabaron la carrera. El equipo aragonés absoluto femenino finalizó en la 11ª posición. La alcañizana terminó la 50ª sobre un total de 68 atletas que cruzaron la línea de llegada. Elvira marcó un tiempo de 44’52’’. El equipo aragonés terminó 4º.