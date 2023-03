El cross toma el entorno de la Vía Verde de Cretas

Más de 130 corredores y sus familias asistieron el domingo a la XIX edición del cross comarca del Matarraña que tuvo lugar en Cretas. La prueba se desarrolló en el Albergue Comarcal Juvenil, situado junto a la Vía Verde de Val de Zafán y cuyas instalaciones reabrieron a principios de este mes. Fue precisamente el entorno de la antigua línea de ferrocarril la que acogió el evento que contó con la participación de numerosos atletas de todas las edades y de comarcas de todo Aragón y de la vecina Cataluña.

Centenares de personas participaron en la jornada que congregó a diferentes categorías./ J.L.

En la categoría popular masculino el vencedor fue Raúl Pellicer. En femenino fue Cristina Ribera. Javier Gasión, David Ariño y Héctor Benítez fueron los ganadores en Veterano C, B y A respectívamente. Beatriz Altaba fue la ganadora en Veterano Femenino. En categorías juveniles, V´citor Juste y Namoussi El Yaquote fueron los vecendores. en Sub 16, los vencedores fueron Hamza El Amraouy y Daniela Alejos. En Sub 14 Martín Puchol y Carlota Gaión fueron los ganadores. Ian Ariño y Ana Alejos lo hicieron en categoría Sub-12.

Imagen de uno de los podios, en este caso la categoría popular masculina./ J.L.

Por su parte Mateo Garcés y Telma Iglesias lo hicieron en Sub-10. «Estamos muy contentos tanto por la participación con la que hemos contado como por la excelente meteorología con la que hemos contado durante la mañana», explicó Salomé Roquer, técnico de deportes de la comarca del Matarraña.

Los participantes llevaron a cabo un recorrido que se ubicó en torno a la antigua línea de ferrocarril, actualmente una Vía Verde. Además de corredores, acudieron ciclistas y demás aficionados al deporte que no quisieron faltar a la cita deportiva.