El cruce de la loba ibérica y el lobo itálico de Alcañiz sería de gran valor biológico

El cruce de la loba ibérica y el lobo itálico asentados en Alcañiz generaría una hibridación de gran valor biológico según varios expertos consultados por La COMARCA. Desde que se estudia a esta especie no se tiene constatación de una unión ibérica-itálica porque hasta la fecha estas subespecies se encontraban en hábitats muy alejados y no se reproducían entre sí. El italiano es un lobo europeo procedente de los Apeninos que se fue extendiendo hacia Francia y entró por el pirineo catalán a principios de este siglo. La camada de lobos que ocasionaría la unión entre la loba y el lobo de Alcañiz ya está despertando el interés entre los especialistas porque ya hace meses que están juntos.

La loba podría estar embarazada o haber parido ya. En la cámara de fototrampeo en la que se la captó junto a un tercer lobo en Híjar se comprobó que por su fisionomía y forma de caminar todo apuntaba que se encontraba en avanzado estado de gestación hace un mes aproximadamente. No obstante, desde ese momento no se tiene más constancia del embarazo y en estos momentos los expertos no pueden certificar su estado o si el embarazo se ha llevado a término.

Las lobas tienen un periodo de gestación de 60 a 63 días y pueden parir una camada de hasta cinco ejemplares por lo que su reproducción asentaría la colonia en el Bajo Aragón. Ha estado acompañada en la zona de al menos dos machos entre los términos municipales de Alcañiz e Híjar.

Las cámaras de fototrampeo del Gobierno de Aragón han captado a dos ejemplares de lobo. Uno de ellos es la loba ibérica mientras que el otro es un lobo itálico. Se trata del tercer ejemplar localizado en la zona, ya que el otro lobo itálico que acompañaba primero a la loba y que procedía de Monegros falleció atropellado a principios de abril.