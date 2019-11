Cs asegura que su voto “vale triple” porque sirve para desbloquear, reformar y frenar al nacionalismo

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Teruel, Joaquín Moreno, ha pedido este viernes a “los turolenses valientes, liberales y moderados” que acudan a las urnas el domingo “para que no ganen los extremistas y populistas y para desbloquear España aplicando las reformas que necesita”.



“Si los del centro no votan, los radicales ganan; si los liberales no votan, populares y socialistas no harán las reformas necesarias para este país”, ha aseverado Moreno en declaraciones a los medios antes de partir a Barcelona para asistir a la fiesta de cierre de campaña nacional de Cs. El candidato turolense se ha mostrado dispuesto a superar el bloqueo político que vive España y se ha comprometido a “desbloquear en un mes el país y poner en marcha las reformas necesarias, para poner en marcha a España”.



“Ocurrió en abril y ha vuelto a ocurrir en noviembre, Ciudadanos ha sido el gran objetivo a batir, el bipartidismo está nervioso, tiene miedo”, ha considerado Moreno, al observar que PSOE y PP llaman al voto útil, pero en democracia “todos los votos son útiles, por lo que Cs pide el voto responsable” de las familias que luchan por llegar a fin de mes, que no se sitúan en los extremos, sino que están en el centro. “La moderación, la sensatez y el sentido común nos tiene que ayudar a todos a sacar España adelante”, ha subrayado, para mostrarse convencido de que este domingo “votando en masa pondremos a España en marcha”.



En ese sentido, ha subrayado la importancia de votar a Ciudadanos este domingo “porque ese voto vale triple”. “Sirve para desbloquear España, reformar el país y ponerlo en marcha y, al mismo tiempo, frenar al nacionalismo que tantos agravios ha causado en provincias como la nuestra”, ha indicado.



Asimismo, Moreno ha incidido en la necesidad de contar con un gobierno “fuerte, moderado, que respete la ley y la convivencia y que no permita los privilegios a unas regiones y condene al olvido a otras como Teruel”. “Solo de esta forma, podrán llevarse a cabo las infraestructuras que Teruel necesita, solo así garantizamos que las inversiones no se decidan con chantajes de partidos regionalistas o nacionalistas”, ha comentado.



“Los aragoneses estamos orgullosos de nuestra historia, de pertenecer a un gran país que es España, de todo lo que hemos conseguido juntos, y el 10 de noviembre queremos seguir construyendo una sociedad más justa, más libre y más solidaria entre regiones, por eso no nos podemos quedar en casa y dejar este gran país en manos de los que lo quieren destruir”, ha concluido.