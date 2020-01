Cs propone un pleno monográfico en Aragón sobre la transición justa

El portavoz de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto este viernes en rueda de prensa en las Cortes “la celebración de un pleno extraordinario y monográfico” para tratar la situación de las zonas mineras aragonesas y su proyecto de futuro. El objetivo final es hacer “una tormenta de ideas y propuestas claras, con el máximo consenso posible, para decidir el camino a seguir e ir de la mano en la puesta en marcha de una diplomacia o red de alianzas, un lobby en definitiva, en la captación de ayudas y proyectos europeos” según explica el partido en nota de prensa..

La propuesta de Ciudadanos de celebrar un pleno monográfico, que se ampara en lo dispuesto en el artículo 230 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para lo que se necesita una quinta parte de los diputados de la Cámara y que Cs cumple, buscará, según ha apuntado Daniel Pérez, que “tenga el apoyo mayoritario y unánime de los grupos políticos”, para lo que el portavoz de la formación liberal ha comenzado una serie de contactos con el resto de portavoces parlamentarios.»

Dicha sesión plenaria, según Pérez Calvo, “no se plantea para cargar contra el gobierno o exigir responsabilidades desde la oposición”, sino desde un punto de vista “constructivo”, donde “todos tendamos la mano para que salgamos con la convicción firme de que, desde la unidad y jugando bien nuestras cartas en Europa, tenemos por delante una carrera de fondo para conseguir la mayor cantidad posible de partidas económicas que activen proyectos de futuro viables que asienten población y generen empleo”.

Todo ello, como ha apuntado el portavoz de Cs, “debe arrancar de un compromiso firme de las instituciones europeas, del Gobierno central y del aragonés, de los agentes sociales, y de la gente del territorio, a quienes hay que escuchar porque serán los que pongan encima de la mesa las iniciativas más viables y realistas para afrontar este problema”.

“Si no hacemos nada”, ha continuado Pérez Calvo, “dentro de unos años el problema no lo tendremos Lambán, Aliaga o yo, sino la gente de un territorio que ha apostado por quedarse y mantener esa zona y que quizá no pueda lograrlo sin esas apuestas claras, que no pueden ser sólo migajas o subvenciones”.

La propuesta de Cs viene tras conocerse la noticia, “que hemos recibido entre la decepción y la frustración”, ha calificado Daniel Pérez, del reparto de Fondos de Transición Justa anunciado por la Comisión Europea. “A España le corresponden, de los 7.500 millones de euros anunciados, unos 376 millones, para repartir entre seis comunidades autónomas y en un periodo presupuestario de 2021-2027”, ha recordado Pérez Calvo, lo cual ha manifestado “no es precisamente justo”. Además, España y Aragón “están cumpliendo los deberes con la descarbonización, con el cierre de centrales térmicas y dejando de extraer carbón, mientras hay países como Alemania o Polonia que siguen con estas acciones y además saldrán más beneficiadas en el reparto de los fondos europeos”, ha recordado el portavoz de Cs.

“Hay que preguntarse qué no estamos haciendo para que los criterios europeos sean los que son, y que incluso la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha calificado de criticables”, ha dicho Pérez Calvo. No obstante ha querido mirar hacia el futuro y convertir la situación en una posibilidad. “Por delante hay una carrera de fondo, con 100.000 millones de euros que va a poner en circulación Europa para los planes de transición justa, y Aragón tiene que estar en Europa, buscar alianzas, mover grupos de presión y poner en marcha la diplomacia”, ha apuntado Daniel Pérez, quien también ha avanzado que sería adecuado promover una visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, porque, “tan importante es que lleguen fondos comunitarios como demostrar ante la UE que Aragón es capaz de hacer esa transición y promover proyectos viables y competitivos de nuestro territorio”.