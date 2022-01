Cuatro asociaciones turísticas de la provincia manifiestan su «rechazo» al acuerdo suscrito entre CEOE Aragón y Forestalia

Cuatro asociaciones turísticas de la provincia de Teruel han remitido una carta al presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, para mostrar su «firme rechazo» a la firma del Plan CREA Aragón de Competitividad Rural junto a Forestalia y el Clúster de la Energía de Aragón. Se trata de la Asociación de Empresarios de la Comarca del Matarraña, la Asociación de Turismo Bajo Aragón, Maestrazgo Asociación Turística y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín. Las cuatro entidades, mediante la firma de sus respectivos presidentes, se unen para mostrar el malestar por este acuerdo a través de una carta muy reivindicativa en la que aseguran que «no se les ha tenido en cuenta». «Somos parte interesada respecto a las renovables y de repente lo hemos visto en la prensa. No teníamos ni idea de nada. Como parte de esa entidad bien tendremos algo que decir, somos un grupo bastante importante de empresarios y no se nos ha tenido en cuenta«, añaden desde Maestrazgo Asociación Turística.

A través de la carta remitida a Ricardo Mur el 18 de enero -y de la que todavía no han recibido respuesta-, critican el «desconocimiento de la realidad del empresariado turístico turolense» por parte de CEOE Aragón, y dicen «no entender» la firma del Plan CREA Aragón, que se suscribió hace un par de semanas. Las entidades firmantes exponen que este Plan «carece de contenidos» y no reporta beneficios a los municipios. Es más, consideran que pretende hacer lo mismo que ya están «haciendo los Grupos LEADER», de los que estas asociaciones forman parte.

En el escrito, muy beligerante, llegan a insinuar que el acuerdo responde a otros intereses: «Le comunicamos nuestro firme rechazo a la firma de este acuerdo que no tenemos constancia se haya consultado con las organizaciones provinciales y juntas (…). No queriendo en ningún momento pensar que responsa a intereses particulares de alguna de las personas que suscriben el acuerdo». Al mismo tiempo, instan a Mur a romper con el Plan: «Aún está a tiempo de rectificar y de rechazar el acuerdo antes de abandonar el cargo, dejando constancia clara de la defensa de sus socios del sector turístico y no poniendo la institución al servicio de una única empresa, que está poniendo en jaque los intereses turísticos de muchas empresas y autónomos en todo Aragón». Cabe destacar que el mandato de Mur concluye este 2022, puesto que el 3 de febrero está prevista la celebración de elecciones a la presidencia de CEOE Aragón.

No obstante, también abren una puerta al diálogo, asegurando que se ponen a disposición de Mur para dialogar sobre esta cuestión y dar a conocer su postura sobre la implantación de las renovables y el desarrollo del turismo en la provincia de Teruel. Y es que, a pesar de todo, en la misiva dichas asociaciones muestran su apoyo a las energías renovables: «Consideramos que no hay otra alternativa para seguir avanzando y conseguir la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, y así lo estamos haciendo con la implantación de las mismas en los negocios que regentan nuestras empresas asociadas».

El malestar surgió, según relatan, tras conocer a través de la prensa la firma de dicho Plan, que no ha sido consultado con las organizaciones provinciales ni sus juntas, algo que también confirmaron desde CEOE Teruel. No obstante, aclararon que la carta se emite desde las propias asociaciones -que engloban a más de 370 empresas-, y no desde la entidad provincial. La adhesión al documento por parte de las asociaciones del Matarraña, Bajo Aragón, Maestrazgo y Sierra de Albarracín, ha sido aprobada por las respectivas juntas directivas. Por su parte, otras asociaciones de la provincia de Teruel decidieron no formar parte del escrito.

Plan CREA Aragón

El Plan CREA Aragón de Competitividad Rural es un convenio a tres bandas firmado a inicios de 2022 por parte de CEOE Aragón, Forestalia y el Clúster de Energía de Aragón. Su objetivo, según la información remitida a través de la propia CEOE es «impulsar proyectos de emprendimiento empresarial, generación de empleo y mejora de las condiciones de vida en los municipios aragoneses en los que se implantan instalaciones de energías renovables a través de los ingresos derivados de estas inversiones». En definitiva, y según señalan, «maximizar los beneficios y el impulso económico que estas inversiones en renovables deben suponer para los municipios del medio rural».

Prevé llevar acabo diversos tipo de acciones aunque, señalan, siempre «de forma coordinada con los municipios». Entre ellas, destacan la «elaboración de informes individualizados sobre las características, indicadores y puntos fuertes y débiles de cada municipio para su análisis con las instituciones y entidades locales. También se incluye un servicio de asesoramiento a las ideas empresariales que puedan generarse en cada municipio, analizando y elaborando planes de negocio, organizando encuentros y contactos entre empresas, así como la interrelación entre nuevos proyectos empresariales, a través de los técnicos de CEOE Aragón».