La Cuenca del Guadalope continúa en alerta y estudia reducir la dotación de agua

La Cuenca del Guadalope continúa en estado de alerta debido a la sequía y, desde la misma, ya se estudia si reducir la dotación de agua de la cuenca para los regadíos y suministrar menos agua en la campaña. Las lluvias que se registraron la semana pasada no sirvieron para aumentar el nivel de los embalses, ya que apenas se contabilizaron 8 – 10 litros. «Vamos corrigiendo mes a mes y en función de las reservas de agua plateamos la dotación de suministros y qué hacer con ellos», explica José Fernando Murria, presidente del Sindicato Central de la Cuenca del Guadalope.

Ante esta situación desde la Cuenca realizaron, como es habitual, un análisis de la situación tras las lluvias y en estos momentos los usuarios contarían con un total de 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea para regar sus cosechas. «Lo normal en estas fechas sería estar entre 7.000 – 8.000 hectómetros cúbicos, necesitamos que llueva para que se revierta la situación», señala José Fernando Murria.

Mes a mes vamos corrigiendo la dotación de agua en función de las reservas que tenemos, esperamos mucho que llueva José Fernando Murria. Presidente del Sindicato Central de la Cuenca del Matarraña

El propio presidente insiste en «que no cree que se llegue a una situación tan extrema, no obstante, en ese caso habría que pensar en si salvar los árboles» A pesar de ello, desde la cuenca ya son conocedores de esta situación por lo que tienen estudios realizados de otros años en los que parecía que la situación estaría marcada por la falta de lluvias y que finalmente no tuvieron que aplicarse.

Repasando los datos, corroboran la situación de sequía y falta de lluvia en la zona. De hecho, en la parte media y alta del Guadalope algunos de ellos están en un momentos complicado. En este sentido, el embalse de Calanda tiene almacenados 21 hectómetros, es decir se sitúa al 39% de su capacidad, La Estanca 5,91 hectómetros cúbicos -hm3- (81%); Gallipuen 2,3 (63%) y el Puente de Santolea 8,4 (47%). En el caso de la parte baja (zona de Caspe) los datos son más esperanzadores y se encuentra con unas reservas de 41 hectómetros, es decir al 50% de su capacidad. «Caspe está mejor y con los niveles que tiene en el embalse se puede asegurar la cosecha«, insiste José Fernando Murria.

En total, la Cuenca del Guadalope cuenta con una superficie de 200 hectómetros en el momento en el que entre en funcionamiento el Cañón de Santolea. No obstante, actualmente se sitúa en unos 80 hectómetros, menos de la mitad. «Las últimas lluvias de la última semana ayudan, pero no son suficientes para afrontar la campaña de riego que empezará en marzo y se alarga hasta el próximo mes de octubre», concluye Murria.

Cuenca del Matarraña

La situación en el Matarraña es bastante similar a la del Guadalope y los 20 litros que se registraron en la zona tampoco ayudaron. Cabe recordar, que el año pasado la cuenca tuvo que adelantar la campaña de riesgos un mes y medio por la falta de lluvia. No obstante, «este año todavía no se ha planteado, pero si la situación climatológica no cambia se deberá estudiar que hacer«, explica Miguel Zurita presidente del Sindicato Central de la Cuenca del Matarraña.

En el caso de la zona matarrañense, el embalse de Pena tiene almacenados 9,1 hectómetros y se encuentra al 51% de su total, el de José María Puyol 1,5 (71%) y la Trapa a 1,79 (75%). Por ello, desde la cuenca insisten en que se encuentran en una situación «de sequía severa y que la presencia de lluvias es fundamental».