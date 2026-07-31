Cuencas Mineras no alcanza el consenso político para exigir la protección de la Central de Escucha

El futuro de la antigua Central Térmica de Escucha saltó a debate en el último pleno ordinario de la Comarca Cuencas Mineras, celebrado el pasado 28 de julio. El ente comarcal rechazó con los votos de PP y PSOE una propuesta de Teruel Existe para solicitar al Gobierno de Aragón la apertura urgente del expediente de declaración del complejo minero como Bien de Interés Cultural.

La propuesta recibió el respaldo de Teruel Existe, PAR y CHA. Esta última formación planteó incorporar a la petición el Museo Minero de Escucha y el Pozo Pilar, así como garantizar que la futura conservación y gestión de la central recayera en administraciones o entidades con mayor capacidad que el Ayuntamiento de Escucha. El objetivo era evitar que el municipio y sus vecinos tuvieran que asumir las consecuencias de un posible abandono del inmueble, propiedad de Repsol.

Teruel Existe defendió la posibilidad de alcanzar una declaración institucional consensuada para proteger el patrimonio minero comarcal y se mostró dispuesto a modificar el documento. Sin embargo, la división entre los grupos impidió que la Comarca reclamara formalmente al Ejecutivo autonómico la incoación del expediente.

La propuesta se presentó después de que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural acordara, el 6 de julio, paralizar durante dos meses el derribo de la central. La suspensión temporal se adoptó al amparo de la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés para estudiar su posible declaración como Bien de Interés Cultural, como conjunto de interés cultural o, en su caso, descartar dicha protección.

El 9 de julio, la Comarca Cuencas Mineras ya había solicitado por escrito participar en las decisiones sobre el futuro de la instalación, debido a su importancia para el conjunto del territorio. Según se explicó durante el pleno, el Gobierno de Aragón todavía no había respondido a esa petición.

Ante esta situación, Teruel Existe proponía instar a la Consejería de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte a incoar de oficio y con carácter urgente el expediente de declaración como BIC, aplicando desde ese momento las medidas cautelares previstas en la legislación aragonesa.

Diferencias políticas frente a la protección de Armillas

Desde Teruel Existe lamentaron que PP y PSOE “se hayan dado por vencidos” ante la posibilidad de impulsar un proyecto para la Central de Escucha. La formación comparó el resultado de la votación con el debate celebrado meses atrás sobre la Noria de las Salinas de Armillas.

En aquel caso, pese a tratarse también de un bien de propiedad particular, los grupos apoyaron solicitar su protección por su valor patrimonial. Teruel Existe cuestionó que ese criterio no se haya mantenido ahora ante uno de los principales testimonios de la historia minera y energética de las Cuencas Mineras.

