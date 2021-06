Cuenta atrás en la negociación de los trenes con la pelota en el Ministerio de Transportes

El Gobierno de Aragón continúa esperando una respuesta del Ministerio de Transportes a la última propuesta del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, de cara a resolver la financiación de los servicios de tren «deficitarios» que, si nada cambia, serán eliminados en Aragón a partir del 1 de julio y se suplirán con líneas de autobús.

Al cierre de esta edición digital, todavía no se había producido ninguna respuesta pese a que desde el departamento de Vertebración creen que no tardarán en contestar. «Estamos negociando con el Ministerio todavía y lo importante es que no se pierdan los servicios», matizó este lunes por la tarde en Alcañiz la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, en un acto en el Teatro Municipal.

En la misiva, Soro se comprometió a pagar las líneas ferroviarias que transcurren entre Caspe-Fayón a cambio de que el Gobierno de España que financie el resto de servicios que asume DGA. «Entendemos que es una comunicación necesaria para esta zona que conecta tanto con Zaragoza como con Barcelona. Se consigue que el tren que va de Zaragoza a Caspe continúe hasta Fayón prestando servicio también en Fabara y Nonaspe y, además, que el tren hacia Barcelona que sale desde Móra la Nova pueda partir de Caspe», explicó el consejero respondiendo así a la demanda del territorio de no perder este tren que, además, no implica directamente la comunicación interregional, como sí lo hacen el resto de líneas en peligro. Si no hay respuesta antes del 30 de junio, DGA dejará de pagar todas las líneas.

Este «cierre» de trenes es una decisión que no aceptan los aragoneses. Por ello, el domingo se celebraron concentraciones en toda la Comunidad. En las estaciones del territorio hubo más de 500 personas.