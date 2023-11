Las cuentas de DGA evidencian el agravio comparativo con el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras

El borrador de los Presupuestos de Aragón de 2024 -el primero elaborado por el gobierno PP-Vox-, que ha superado el primer trámite parlamentario en las Cortes de Aragón este miércoles, incluye por primera vez una relación de las partidas que servirán para la dinamización de los pueblos. Así lo fija la Ley de Dinamización del Medio Rural de Aragón aprobada al final de la pasada legislatura y sirve para analizar y comparar las inversiones en cada comarca aragonesa.

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad ha recibido los votos a favor de PP, Vox y PAR, más la abstención de Aragón Teruel Existe, en el debate a la totalidad de los mismos. Las cuentas inician ahora un recorrido de comisiones y enmiendas antes de ser aprobadas de forma definitiva, previsiblemente, el 22 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

El estudio del tomo 27 evidencia que el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras están infradotadas en comparación con el resto de comarcas de Aragón si se tiene en cuenta esta visión de proyectos dinamizadores del medio rural que establece DGA y que suman dos mil millones de euros.

La financiación en el territorio se divide entre los 2,1 del Maestrazgo, la zona con menos presupuesto y los 5,8 del Bajo Martín. En el Bajo Aragón la cifra alcanza los 23,9 millones porque está sobredimensionada por los 18,1 consignados al nuevo Hospital de Alcañiz. Sin esta partida el reparto caería hasta los 5,8 millones, la misma cantidad que la segunda comarca con la cifra más alta, el Bajo Martín. Andorra-Sierra de Arcos tendrá 4,7 millones, 4,4 para los pueblos de Cuencas Mineras, 3,4 para el Bajo Aragón-Caspe y la inversión cae hasta los 2,9 en el Matarraña.

A excepción del Bajo Aragón por la inversión en el Hospital, las seis comarcas bajoaragonesas restantes se encuentran de mitad para abajo de la tabla de inversión autonómica. De hecho, de las 33 comarcas en las que se divide la comunidad, tan solo hay siete que tienen una inversión territorializada menor a los 5,8 millones del Bajo Martín. Se trata de Tarazona y el Moncayo (3,2), Campo de Daroca (3,1), Campo de Cariñena (2,9), el Aranda (2,7), Ribera Baja del Ebro (2,6), Sierra de Albarracín (2,6) y Campo de Belchite (2,3).

Presupuesto de las comarcas aragonesas 2024 La Jacetania: 14,2 millones

Alto Gállego: 12,3 millones

Sobrarbe: 7,6 millones

La Ribagorza: 11,5 millones

Cinco Villas: 7,3 millones

Hoya de Huesca: 26,7 millones

Somontano de Barbastro: 12,7 millones

Cinca Medio: 7,2 millones

La Litera: 6,6 millones

Los Monegros: 15,5 millones

Bajo Cinca: 13,1 millones

Tarazona y el Moncayo: 3,2 millones

Campo de Borja: 6,6 millones Aranda: 2,7 millones

Ribera Alta del Ebro: 7,8 millones

Valdejalón: 5,9 millones

Comarca Central de Zaragoza: 88,1 millones

Ribera Baja del Ebro: 2,6 millones

Comunidad de Calatayud: 15,4 millones

Campo de Cariñena: 2,9 millones

Campo de Belchite: 2,3 millones

Campo de Daroca: 3,1 millones

Jiloca: 6,7 millones

Comunidad de Teruel: 144,6 millones

Sierra de Albarracín: 2,6 millones Gúdar-Javalambre: 6,9 millones

No obstante, para cumplir con el fin de la Ley de Dinamización del Medio Rural de Aragón aprobada en marzo, el tomo 27 del proyecto de los presupuestos debe mejorar considerablemente su redacción. Esta primera relación no profundiza en los proyectos y la mayoría de partidas son cuestiones genéricas que no especifican en qué se van a invertir.

Asimismo, no permite realizar un análisis y una comparativa correcta al 100% entre las distintas zonas porque incluye en la Comarca Comunidad de Teruel todas las partidas provinciales como el FITE, la transición justa de las localidades mineras o las obras en centros de salud y colegios. Esto ocasiona que la partida de la Comunidad de Teruel esté inflada y llegue a los 144,6 millones de euros frente a las cuantías del resto de comarcas. Asimismo, este anexo también contiene fallos importantes como que el presupuesto para terminar el Hospital de Alcañiz se incluye en el Bajo Aragón-Caspe.

Más allá de estas incorrecciones, estas cifras tampoco son precisas al 100%. La mayoría de las cuantías son transferencias de capital para las entidades comarcales, proyectos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, servicios sociales, mantenimiento de inversiones supramunicipales, plan de dependencia, ingreso aragonés de inserción, ayudas a discapacitados, becas o prestaciones del plan de dependencia, entre otros.

La territorialización se queda muy en la superficie y no contemplan toda la inversión real que terminará llegando al medio rural aragonés porque gran parte de ellas no son partidas con nombre y apellido estipuladas ya en los presupuestos. Muchos de los proyectos que llegarán a los municipios se pagarán de partidas genéricas como las de obras en centros de salud o mejoras en los colegios y CRAs.

De hecho, habrá mayores recursos para los convenios suscritos con las diputaciones provinciales para obras de mejora en colegios e institutos de cientos de municipios. En 2024 habrá medio millón de euros para cada uno de los acuerdos con la Diputación Provincial de Teruel y la de Huesca y, por primera vez, se reservan otros 200.000 euros para firmar otro acuerdo de similares características con la DPZ.

Sin embargo, no aparece con una partida establecida la segunda parte de las obras del aulario de Formación Profesional del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz aunque fuentes del departamento de Educación aseguran que se ha consignado una partida generalista y reservada para el plan de infraestructuras que se está terminando de diseñar junto a los servicios provinciales de Educación. Se trata de un plan a cuatro años y cuyas obras «se priorizarán en función de las necesidades».

Otros proyectos se financian a través de los fondos que reciben los ayuntamientos. El pasado lunes, dentro de las comparecencias que están llevando a cabo los consejeros en las comisiones de las Cortes, la titular de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, anunció que para el ejercicio 2024 habrá un incremento de las partidas que se destinan a los municipios porque entienden que la dotación inicial que reciben conforme a la Ley aprobada en 2022 es «insuficiente».

Habrá un aumento del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, con un total de 32.050.000 euros, que va a incrementar su cuantía para Huesca y Teruel y también para el resto de los municipios aragoneses que no son capitales de provincia aunque con una proporción mucho menor. Zaragoza mantiene sus 8 millones de euros, Teruel sube a un millón (300.000 euros más) y Huesca llega a 1.400.000 euros (400.000 más). Los 700.000 que suman estas dos capitales coincide con el incremento para el resto de localidades de Aragón, 700.000 euros que harán ascender este fondo hasta los 21.650.000. Además, se establece una línea de subvenciones para infraestructuras municipales para pequeños municipios con otros 400.000 euros.

El conjunto de estas medidas supone el incremento de las partidas a los municipios del territorio de 1,8 millones según dijo la consejera. «No es un esfuerzo sino una muestra de que este Departamento cree realmente en la construcción social de todos los municipios de Aragón», señaló la consejera. Por otro lado, también está recogido dentro del presupuesto el importe destinado a Zaragoza derivado de la aplicación de la Ley de capitalidad, por 20 millones de euros.

En Cultura, se confirma que se mantiene la misma partida para la Academia Aragonesa de la Lengua (20.000 euros) que en la legislatura aportaba el cuatripartito de PSOE, PAR, CHA y Podemos. No obstante, en el texto se asegura que para 2024 «se prevé mantener solamente algunas de las líneas de trabajo desarrolladas a lo largo de 2023» para la dignificación, difusión, investigación y enseñanza del aragonés y catalán de Aragón.

Inversiones reales

En cuanto a las inversiones reales que ya aparecen en los presupuestos, la mayor cuantía son los citados 18,1 millones que se destinan al Hospital de Alcañiz, cuyas obras terminarán a finales de este año y en 2024 se acometerán los últimos retoques y se comenzará con el equipamiento. En el Bajo Aragón también se incluyen 15.000 euros para el Centro Buñuel Calanda y en el Bajo Martín se especifican 225.165 euros para el acondicionamiento de la carretera de Híjar a La Puebla. Por su parte, en el Maestrazgo se invertirán 2.200 euros para la estación de aguas residuales de Cantavieja. En Cuencas Mineras, llegarán 200.000 euros para iniciar la necesaria rehabilitación de la decoración mural de la Iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán, templo que acaba de entrar en la Lista Roja de Patrimonio.