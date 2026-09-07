El curso escolar arranca en Aragón con récord de oferta y matriculados en Formación Profesional

El curso escolar arranca este martes en Aragón marcado por el crecimiento en oferta y matriculados en Formación Profesional. A fecha 4 de septiembre había 25.407 alumnos matriculados en modalidad presencial, unos 2.000 más que en las mismas fechas del curso pasado, a falta de incorporar los datos de las modalidades virtual y semipresencial, los matriculados fuera de plazo y los cursos de especialización.

Por niveles, se contabilizan provisionalmente 11.041 alumnos de Grado Superior, 10.879 de Grado Medio y 3.203 de Grado Básico. Los ciclos con mayor demanda son Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Administración de Sistemas Informáticos en Red. Este curso se incorporan 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas, casi la mitad vinculadas a las ramas tecnológicas o STEAM.

“La Formación Profesional es una enseñanza estratégica para Aragón porque responde directamente a las necesidades de nuestro tejido productivo y genera oportunidades de empleo para nuestros jóvenes”, ha destacado este lunes el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada.

La oferta global alcanza más de 600 ciclos formativos activos en 112 centros sostenidos con fondos públicos, consolidando el crecimiento de estas enseñanzas en el conjunto de Aragón. En el territorio, habrá 3 nuevas opciones formativas: Mecatrónica Industrial en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, Digitalización del Mantenimiento Industrial en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas y la Doble titulación de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración en el IES Matarraña.

Como otras novedades en la planificación educativa de este curso, destacan el estreno del Conservatorio Profesional de Música de Calatayud, la implantación en Jaca por primera vez de un Grado Superior de FP y el despliegue de los cursos de especialización en el Campus Digital, alineados con la tecnología, los centros de datos y la IA. También se implanta en Huesca el Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria, de modo que la enseñanza se completa en las tres capitales de provincia, y arranca Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en el IES Miguel de Molinos de Zaragoza.

11 nuevas cocinas y más servicios para las familias

Entre otras novedades del curso, destaca también la puesta en funcionamiento de 11 nuevas cocinas escolares, que han requerido una inversión de 1,8 millones de euros y permitirán atender a unos 1.600 alumnos y elaborar más de 280.000 menús al año. La inversión destinada a ampliar la red de centros con cocina propia durante los dos últimos cursos se acerca ya a los 4 millones de euros invertidos en 20 cocinas.

El número de becas para el servicio de comedor escolar ha sido de 9.992, cuyos importes se han actualizado, y se han concedido otras 9.781 ayudas para la adquisición y el uso de material curricular, sumando un total de 19.773. Por su parte, el sistema de banco de libros ha alcanzado un total de 65.857 usuarios en 437 centros de las tres provincias.

Asimismo, este curso 289 centros sostenidos con fondos públicos contarán con aulas de madrugadores, 175 de ellos en Zaragoza, 67 en Huesca y 47 en Teruel, con la incorporación progresiva de los centros concertados.

Mejoras en centros y confort climático

La mejora de las infraestructuras educativas continúa siendo otra de las prioridades del Departamento. En esta legislatura se ha creado una Dirección General específica para atender las necesidades de los centros, después de años de déficit de mantenimiento y planificación. En la pasada legislatura se destinaron 77 millones de euros a ampliaciones y obra nueva, dentro de un plan de contingencia que alcanzó a más de un centenar de centros.

En paralelo, el programa Aulas que respiran ha iniciado este verano sus primeras actuaciones, con una inversión inicial de 2 millones de euros para mejorar el confort climático de los centros. Ya se han comenzado a instalar láminas solares, elementos de sombreado, ventiladores de techo y sistemas de climatización, actuaciones que continuarán hasta final de año.

Con estas medidas, el Gobierno de Aragón inicia el curso 2026/27 con el objetivo de seguir avanzando hacia un sistema educativo basado en la libertad, la calidad, la equidad y la excelencia, atendiendo las necesidades de los alumnos, las familias y los profesionales que integran la comunidad educativa.