Novedades en la FP: doble titulación de Hostelería en el Matarraña y un curso de especialización en Utrillas

La Formación Profesional tendrá novedades el próximo curso en el Bajo Aragón Histórico. En el IES Matarraña de Valderrobres, los dos grados medios de Hostelería se transforman en uno solo, la Doble titulación de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración, que permitirá cursar en tres años dos títulos a 30 alumnos.

Por su parte, el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas estrena un curso de especialización de grado superior de Digitalización del Mantenimiento Industrial que llega a las Cuencas Mineras después de no contar con alumnos en el IES Segundo de Chomón de Teruel. Se realizará en horario vespertino con 20 plazas. No es la única novedad. El ciclo superior de Mecatrónica Industrial pasa de presencial a semipresencial y Administración y Finanzas cambia de horario de la mañana a la tarde.

Sin embargo, en el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz se suprimen dos cursos de especialización que no habían tenido alumnos en los últimos tres años, el de Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos; y el de Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos.