Custodio Pérez, el escritor viral de La Revuelta, estará en la 31ª edición de la Feria del Libro en Andorra

Andorra se convertirá en el epicentro de la literatura los días 15, 16 y 17 de mayo con la celebración de una nueva edición de la Feria del Libro, un evento consolidado en el calendario cultural del municipio y que reunirá a escritores, editoriales y lectores en un ambiente festivo y participativo. El encuentro contará como no puede ser de otra manera con firmas de escritores tanto locales como nacionales. Uno de los nombres más importantes de esta trigésimo primera edición es el de Custodio Pérez, el escritor andaluz que se hizo viral por presentar su novela en el programa de televisión La Revuelta.

La feria tendrá lugar en el Parque de los Salesianos y este año se centrará en el eclipse solar de 2026 y en la conmemoración del centenario de la Generación del 27. El objetivo de la programación es apostar por el fomento de la lectura y la dinamización cultural, consolidando la Feria del Libro como uno de los encuentros culturales más destacados de la localidad.

La feria está precedida por las Jornadas de Promoción del Libro y la Lectura, organizadas por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Andorra junto a la Biblioteca Pública Juan Martín Sauras. Durante varias semanas se han realizado numerosas actividades dirigidas al fomento de la lectura y al acercamiento de los libros a todos los públicos, especialmente al alumnado de los centros educativos de la localidad.

La actividades previas a la feria

Entre las actividades programadas se realizó el pasado lunes 4 de mayo un encuentro con la autora Susana Bielsa, quien presentó su libro ‘Baila conmigo’ en el salón de actos de la Casa de Cultura. El martes 5 de mayo tuvo lugar un concierto de Los músicos de Bremen en la sala infantil de la biblioteca pública protagonizado por las alumnas de flauta travesera de la Escuela de Música.

Durante el 15, 16 y 17, los asistentes podrán recorrer distintos stands con novedades editoriales, firmas de autores y una variada programación cultural y familiar. Los centros educativos volvían a participar activamente en las jornadas mediante iniciativas como el tradicional “Apadrinamiento lector”, donde el alumnado de 6º de Primaria acompañará en lecturas y cuentos a los escolares más pequeños del CEIP Juan Ramón Alegre.

La programación completa

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 10.45 con el pregón de apertura a cargo del alumnado de Infantil del Colegio Manuel Franco Royo. A lo largo de la mañana también se celebrarán propuestas como el espectáculo ‘El viaje de Estel’, de Poika Teatral, y un recital poético-musical sobre la Generación del 27 que estará interpretado por estudiantes de 4º de ESO del IES Pablo Serrano.

El alumnado de 6º de Primaria acompañará en lecturas y cuentos a los escolares más pequeños / Ayuntamiento de Andorra

El mismo viernes se realizarán actividades familiares como la gymkhana espacial ‘Misión Eclipse’, organizada por Aventura Carduelis, o el espectáculo infantil ‘El viaje de Ciro’, de Mario Lafuente. Además, Álvaro Narro comenzará la firma de ejemplares de su obra ‘Conjunto vacío’ que seguirá el sábado y domingo en la caseta del Centro de Estudios Locales de Andorra. La programación del día terminará con un concierto de clarinetes y saxofón inspirado en la Generación del 27 que estará protagonizado por el alumnado de la Escuela de Música de Andorra.

El sábado continuará la actividad cultural con espectáculos familiares como ‘Muga, una historia de paz’, de Cachito Show, y la presentación del libro ‘Luz y taquigrafía’, de Ana I. Gracía, que seguirá con un acto de firmas del ejemplar. Producciones Che y Moche pondrá en escena la obra ‘De acá para allá, cuentos del mundo’ por la tarde y posteriormente tendrá lugar la entrega de premios del XXVIII Concurso de Relatos Cortos Juan Martín Sauras. La jornada continuará con la presentación del libro ‘Andalucía Negra 2’, del ya mencionado autor Custodio Pérez, y finalizará con la actuación musical de los Dulzaineros de La Martingala.

El último día del evento arrancará con una chocolatada popular y un pasacalles a cargo de La Martingala. Además, la narradora Eugenia Manzaneda ofrecerá sesiones de narración oral familiar y para el público adulto.