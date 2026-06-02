Daniel López Montañés, el hijarano al frente del taller que vestirá a León XIV en su visita a España: «Ver al Papa con una prenda nuestra ante millones de personas va a ser increíble»

Daniel López Montañés (Híjar, 1978) sonríe al otro lado del teléfono mientras viaja. Estos días son frenéticos, y más desde que hace una semana colgó en las redes sociales de Zarasanta, su tienda de artículos religiosos, un texto con un encabezado inquietante en el primer vistazo y tranquilizador y alegre según se avanza: 'Comunicado importante'. Bajo este título, comienzan pidiendo disculpas por haber estado ausentes en las últimas semanas, pero dicen que lo han hecho porque "han puesto todo el esfuerzo, dedicación y energía en un proyecto". Lo califican de "enorme importancia" antes de anunciarlo: "la confección de las prendas que acompañarán la visita del Santo Padre a las tres ciudades de España".

Aseguran que el compromiso ha sido cuidar cada detalle y que en los próximos irán mostrando parte del proceso. Han ido enseñando algo que no basta para hacerse una idea de lo que será esa visita, pero es que la confidencialidad es extrema y no será hasta el momento de la verdad cuando se revelen los secretos. Zarasanta se ha encargado de confeccionar unas 5.000 prendas que vestirá el Papa y todo su séquito de cardenales, obispos y diáconos en las multitudinarias celebraciones de Barcelona, Madrid, Gran Canaria y Tenerife.

El encargo incluye desde casullas hasta estolas. También la mitra que lucirá León XIV sale del taller que dirige el hijarano que no solo comenta a modo de curiosidad que, a diferencia del resto de prendas que se han enviado a cada ciudad, este artículo en concreto sí se le hizo llegar al Vaticano para que se lo probase y diese el visto bueno. "Una casulla normal le puede valer a una persona que mida 1,70 y a otra que mida 1,80, pero entre las medidas de la mitra hay diferencia porque se tiene que llevar en la cabeza. Indicieron mucho en que la querían antes y asegurarse de que está cómodo, y así se hizo", dice. "Y sí, sé lo que mide y lo que pesa el Papa, pero no lo puedo contar, es confidencial", ríe sabedor de la curiosidad que despierta este mundo, tan desconocido para el gran público.

Del taller de Zarasanta en Zaragoza salen vestimentas y artículos religiosos a muchos lugares del mundo, y también para el Papa. / LC

Será en cada retransmisión de cada multidinario evento cuando se desvelen los secretos que tan celosamente han guardado en Zarasanta. Ahí se verán los detalles como bordados, colores o tipos de tela. Esta visita supondrá el estreno de estas prendas que se quedarán en la Conferencia Episcopal a disposición de los arzobispados para su uso o para recurrir a ellas si se celebrase una gran celebración por algún motivo especial. "Es una de las cosas más desconocidas el hecho de que un gran evento como el que vamos a vivir sirve de renovación de prendas que se usan desde hace quince años o más. No hemos confeccionado para algo esporádico sino que esto se queda y se seguirá utilizando", aclara.

Hijarano y urreano, y un punto referencial en Semana Santa

Con Zarasanta ha creado un lugar de encuentro para muchos bajoaragoneses en la capital. En sus inicios el tambor y el bombo eran los protagonistas de la tienda, que comenzó siendo un lugar de reparación hasta pasar a la venta. El establecimiento se convirtió pronto en el lugar donde un cofrade podía encontrar todo lo que necesita y, poco a poco ha ido creciendo y ampliando horizontes a todo lo que engloba a la iglesia. El crecimiento le ha llevado a varios cambios de local hasta situarse en Echegaray y Caballero junto al Ebro. No abundan las tiendas y talleres que todavía hagan imaginería y artículos religiosos y muchos recurren a él. No ha dejado los tambores de lado, y tiene clientela en muchos sitios más allá de la ciudad. En Híjar comparte con los suyos su pasión por el tambor cada año, pero sus visitas son asiduas cuando el trabajo y la vida lo permiten. "Voy mucho, y en verano me paso yo allí mis tardes de piscina con los amigos", avisa. "Toda mi familia está en Híjar y yo me he criado en el pueblo. Es más, mi madre es de Híjar y mi padre, de Urrea de Gaén, ahí tienes mi árbol genealógico", ríe.

Han sido en estos últimos cinco días cuando ha comenzado a recibir mensajes de amigos y familia porque lo había escuchado en la radio, visto en la prensa autonómica o en la televisión nacional. Hasta ahora ha llevado el encargo en secreto total, y todavía no puede contar más allá de que recibió un encargo y cómo lo recibió. Fue una llamada del rector de la Sagrada Familia de Barcelona, para avisar de que habían dado su contacto a la Conferencia Episcopal. El hijarano, que abrió Zarasanta en 2010, sirve desde hace años los artículos de uso diario de la Sagrada Familia y la satisfacción es tal, que cuando fueron preguntados dieron su referencia.

"Me fui a Barcelona y me contó, pero yo entonces ni sabía que venía el Papa porque esto fue hace dos meses, hemos tenido apenas mes y medio para hacerlo todo", dice. Tras solicitarle algunos bocetos, le llegó el encargo de Barcelona de unas 700 prendas; unos días más tarde, el pedido aumentó con Madrid y con las islas, hasta ponerse en unas 5.000.

Este proyecto ha supuesto que su taller pase de 7 personas a 10 en confección y confía en que se mantenga esta cifra si sigue entrando la cantidad de trabajo que entra ahora. Han contado con ayuda de talleres especializados en corte, por lo que calcula que en confección se habrán involucrado unas 60 personas, además de más empresas externas que se han ocupado de trabajos muy específicos. "Las prendas más especiales han salido de Zaragoza. Todo ha sido confeccionado y entregado en tiempo y bien hecho; eso es un orgullo tremendo", concluye.