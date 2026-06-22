‘La danza de Alcañiz’, de Lucía Durán, será el cartel anunciador de las fiestas patronales

El cartel de la alcañizana Lucía Durán Esteban será el anunciador de las fiestas patronales de Alcañiz 2026 que tendrán lugar entre el 8 y 13 de septiembre. 'La danza de Alcañiz' ha sido el cartel elegido como ganador del concurso de este año. El resultado ha coincidido tanto el criterio del la votación popular como el del Jurado Profesional que ha valorado todos los carteles presentados.

Lucía Durán es estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel y se presentaba por primera vez al concurso. "Simboliza la fiesta, la música y el movimiento. Quería dar una sensación de unidad de todas las figuras mediante el uso de pocos colores", ha destacado tras conocer el fallo del Jurado. La ganadora recibirá una compensación económica de 1.000 euros en un acto que se celebrará el próximo 8 de septiembre, inicio de los festejos.

'La danza de Alcañiz', cartel de fiestas 2026 obra de Lucía Durán Esteban.

"Estamos muy contentos con la alta participación en todos los niveles: categoría principal, y también los estudiantes de primaria y secundaria. Este año hemos recibido muchos carteles y también muchas personas se han acercado a votar su preferido entre todos los presentados", ha añadido la concejal de festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Marta Alquézar.

En total, se han presentado 25 obras en la categoría principal, tanto de artistas alcañizanos como de otros puntos de la geografía nacional. El jurado experto ha seleccionado cuatro carteles finalistas que se han expuesto en la Oficina de Turismo y se han sometido a votación popular. Un total de 146 vecinos han expresado su preferencia y se ha dado circunstancia de que el mismo cartel ha sido el más votado tanto por el Jurado Profesional como por los votos abiertos a la ciudadanía.

Urna para la votación popular de los carteles 2026. / Ayto. Alcañiz

Otros premiados con apoyo de Hotel Guadalope

Además del premio al cartel ganador que otorga el Ayuntamiento de Alcañiz, se han establecido tres accésit de 100 euros cada uno entre las obras no premiadas, así como cuatro premios de 30 euros para las categorías infantiles. Todos estos accésit y premios para menores han sido financiados por Hotel Guadalope, co-patrocinador del concurso.

Los accésit en la categoría principal han sido para 'Trazos', de José Luís Pulido (Madrid); 'Fiestas en Movimiento', de Sara Campos y Mario Moya (Alcañiz); y 'Tradición Cultura y Alegría', de Marcos Fernández (Calanda).

'En la plaza de toros cabemos todos', de Pablo Climent; 'Fiestas de Alcañiz', de Íñigo Quiñones; 'Las múltiples cosas que suceden en Alcañiz', de Elsa Sánchez; y 'Si te quieres divertir, ven a las fiestas de Alcañiz', de Adriana Giner han sido los ganadores de las distintas categorías de Primaria y Secundaria.