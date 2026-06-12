Abierta la votación popular para elegir el cartel anunciador de las fiestas patronales de Alcañiz 2026

Ya se puede votar el cartel que anunciará las fiestas patronales de Alcañiz 2026. Tras recibir 25 obras en la primera fase, un jurado de cinco expertos locales en diseño y arte seleccionó cuatro trabajos para la votación popular.

El cartel ganador será el que obtenga la mayor puntuación combinando los votos del jurado y de la ciudadanía. El primer premio del concurso general es de 1.000 euros y se pueden otorgar hasta tres accésit de 100 euros cada uno.

En el concurso infantil se han presentado 77 obras. Podrán votar los niños nacidos entre 2010 y 2021, y se entregarán cinco premios, uno por ciclo, de 30 euros cada uno.

La votación del concurso general se realizará del 12 al 21 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 por la mañana y de 17.00 a 20.00 por la tarde, en la oficina de Turismo. La votación del concurso infantil tendrá lugar durante este fin de semana y el siguiente en el Centro Joven.