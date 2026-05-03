David Blázquez (Amazon): «El centro de datos de La Puebla de Híjar va a ser uno de los más importantes por su extensión. Permitirá prosperar a empresas locales»

Amazon tiene prevista en Aragón una inversión de 33.700 millones de euros asociada al impulso de nuevos centros de datos. ¿Qué le ofrece la Comunidad a la compañía?

Hay una combinación de factores estratégicos. Por una parte, nos beneficia en cuanto a cobertura geográfica, algo que para nuestros servicios es muy importante. Estamos cerca de puntos de intercambio de internet, de acceso a talento técnico… y eso es clave para que los centros de datos funcionen. Nuestros clientes de Portugal, el sur de Francia o el resto de Europa podrán acceder a todo nuestro potencial con bajas latencias. Además, Aragón también nos ofrece disponibilidad de terreno y recursos energéticos renovables, otro ámbito en el que la Comunidad ya es una potencia a escala mundial.

La provincia de Teruel va a ocupar un lugar importante en ese desembarco digital. De hecho, el centro de datos que ocuparía más hectáreas es el de La Puebla de Híjar. ¿Por qué se ha seleccionado a este municipio en concreto?

A nivel técnico, La Puebla de Híjar ofrece las condiciones idóneas para desarrollar el proyecto, pero detrás de esta elección también hay un motivo más personal. Amazon es una compañía que, a pesar de operar globalmente, siempre intenta establecer conexión con el territorio local. En ese sentido, creíamos que tenía sentido que el lugar que va a tener Aragón en el mundo no solo estuviese limitado a las provincias de Zaragoza y Huesca, o al entorno de las grandes ciudades. Nos parecía lógico que una de estas infraestructuras pudiera operar desde un lugar como La Puebla.

Hace unas semanas se concretaba la creación de hasta 30 edificios de centros de datos para los proyectos en Aragón. En el caso del proyecto del Bajo Martín, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cuántas de ese total de infraestructuras podrían instalarse?

Todavía seguimos en fase de diseño, aunque lo que sí podemos confirmar es que el campus en La Puebla de Híjar va a ser uno de los más importantes por extensión. Nuestras infraestructuras trabajan como un triángulo en el que hay tres vértices de infraestructura que deben estar equilibrados. Y la de La Puebla no va a ser menor, sino que ocupará un lugar fundamental dentro del proyecto.

¿Cuáles son los beneficios que aporta una infraestructura como un centro de datos?

Ofrecen capacidad de inteligencia artificial y de computación en la nube a organizaciones, gobiernos, empresas y ONGs de todo el mundo. Es decir, cuando vemos una serie de Netflix, sacamos un billete online u operamos con banca electrónica, hablamos de servicios que tienen una base digital y también una física. La columna vertebral de la digitalización y la inteligencia artificial son estas infraestructuras tecnológicas, que albergan capacidad de computación y nos permiten acceder a servicios digitales de forma sencilla.

¿En cuántos empleos podría traducirse en la zona? ¿Se va a necesitar mano de obra especializada?

La inversión supondrá una media anual estimada de en torno a 13.400 empleos a tiempo completo en empresas locales en Aragón, de los cuales 4.200 serán directos. Son datos que están basados en los cálculos internos y en relación a la metodología del Instituto Nacional de Estadística, pero también según nuestra experiencia operando a escala global y especialmente en Aragón. Hablamos de este movimiento como si fuera algo futuro, pero nosotros ya tenemos presencia en la Comunidad desde 2022, con clientes de toda Europa. Sabemos que el ecosistema que se genera en torno a estos centros de datos es grande y que permite prosperar a muchas empresas locales. Trabajamos con más de 70 compañías aragonesas, además de otras muchas españolas y globales. Y por supuesto, para estos proyectos necesitaremos mano de obra especializada.

¿El proyecto podría impulsar nuevas opciones formativas de la zona?

No solo es nuestra intención, sino que ya está sucediendo y tiene que ocurrir también en la provincia de Teruel. Vamos a necesitar a profesionales en construcción, electricistas, jefes de proyectos, ingenieros, técnicos de empresas eléctricas, técnicos de centros de datos e ingenieros responsables de las instalaciones. Todo ese talento está por desarrollar. Hay muchas capacidades en Teruel y con meses de formación podrían reconvertirse para entrar a un sector en el que va a haber empleo para los próximos años, incluso más allá de la provincia. La comunidad más importante del mundo para desarrollar nuestra actividad es Aragón, y la mejor ubicación para especializarse en centros de datos también será Teruel

El centro de datos de La Puebla se situaría en el polígono industrial. ¿Su llegada podría impulsar la de más empresas? En muchas ocasiones se habla de la creación de ‘hubs’ tecnológicos.

Este sector todavía puede resultar un tanto desconocido, pero, a nivel global, hay lugares que operan en él desde hace mucho tiempo, y Aragón va a ser pionera. La industria de las infraestructuras digitales es similar a la de la automoción, porque genera un gran impacto sobre todo en la cadena de valor auxiliar que se genera a su alrededor. En ese sentido, ya estamos detectando el interés de muchas empresas aragonesas y españolas que están abriendo sedes en la Comunidad, o que barajan esa opción. También nos contactan muchas compañías extranjeras que hacen componentes de centros de datos, y que miran a Aragón como al lugar al que acudir. En este momento, la comunidad más importante del mundo para desarrollar esta actividad es Aragón, y la mejor ubicación para especializarse en centros de datos también será Teruel.

¿Cómo avanzan los plazos para poner en marcha el proyecto?

Aragón es un ejemplo virtuoso de colaboración público-privada. Se entiende la necesidad de velocidad de este tipo de iniciativas. En ese sentido, seguimos trabajando con la administración de forma ejemplar. La necesidad de agua para este tipo de infraestructuras es muy limitada. Se consumiría más agua si fuésemos hectáreas de maíz que de centros de datos.

Para la puesta en marcha de estos centros de datos es imprescindible el agua como recurso. ¿Por qué? ¿Cómo avanzan las negociaciones en este sentido?

El agua es necesaria para la refrigeración de los servidores. No utilizarla implicaría tener que usar un 30% más de energía. La cantidad que necesitaríamos dentro de 10 años para refrigerar toda nuestra infraestructura en la Comunidad, corresponde más o menos a una hora del caudal del río Ebro en un año, concretamente a un 0,01% del caudal. Es decir, la necesidad de agua para este tipo de infraestructuras es muy limitada. Se consumiría más agua si fuésemos hectáreas de maíz que de centros de datos. Estamos en conversación con los municipios y la Confederación Hidrográfica del Ebro, y trabajamos por ayudar a reformar la infraestructura de las localidades en las que operamos. No aterrizamos ningún proyecto en lugares donde no sea viable llevarlo a cabo desde todos los puntos de vista.

Otro recurso para facilitar la instalación podría ser la reivindicada autovía. Ustedes mismos reclamaron esta infraestructura en la última presentación del proyecto en Zaragoza.