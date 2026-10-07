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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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07 OCT 2026|

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Las raíces de un árbol provocan el derrumbe de una pared rocosa en Urrea de Gaén

Piedras de grandes dimensiones acompañadas de gran cantidad de tierra, cayeron sobre la acequia y el camino de la Herrería, muy transitado por vecinos que salen a caminar y a las huertas. No hay daños personales

La máquina en el lugar del desprendimiento. Delante, las raíces del árbol cruzando el camino de la Herrería. / Toño Martín (blog Valdecara)
La máquina en el lugar del desprendimiento. Delante, las raíces del árbol cruzando el camino de la Herrería. / Toño Martín (blog Valdecara)

Beatriz Severino07 10 2026

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Un árbol, y más concretamente la profundidad de sus raíces, ha sido el causante de un desplome de rocas en un camino a las afueras de Urrea de Gaén. Se trata de un latonero, que desde hace años coronaba una pared rocosa y formaba parte del paisaje y del día a día de los vecinos. No obstante, si bien el árbol no destacaba por un gran tamaño, las raíces alcanzaron tal profundidad y magnitud que han terminado por dinamitar la pared. Este crecimiento se manifestó con algunas grietas de una manera silenciosa.

El latonero cayó con la pared dejando a la vista la magnitud de sus raíces. / Toño Martín (blog Valdecara)
El latonero cayó con la pared dejando a la vista la magnitud de sus raíces. / Toño Martín (blog Valdecara)

El desplome se produjo de repente el viernes a primera hora, lo que ayudó a que no hubiese nadie en la zona. El camino parte desde la plaza de España en dirección a Híjar y lo emplean muchos vecinos para salir a caminar. También conecta con campos y huertas.

Desprendimiento de una pared rocosa en el camino de la Herrería en Urrea de Gaén. / Ayuntamiendo de Urrea
Desprendimiento de una pared rocosa en el camino de la Herrería en Urrea de Gaén. / Ayuntamiendo de Urrea

Ha sido entre el lunes y el martes cuando comenzaron los trabajos para retirar el material, ya que la zona es estrecha y no resulta fácil moverse. “Está siendo dificultoso porque no cabe cualquier máquina. Primero han picado las rocas y luego han empezado a retirar. Nos preocupaba la acequia, pero por suerte no había peligro de obstrucción y eso nos ha dado más margen”, dice la alcaldesa, Silvia Blasco. “Tenemos mucha pared rocosa en Urrea, especialmente en esa zona, pero no pensábamos que un árbol que lleva años y años ahí podía provocar algo así”, reflexiona.

Camino de la Herrería, junto a la acequia, obstruido por la caída de una pared rocosa a causa de las raíces de un árbol. / Toño Martín (blog Valdecara)
Camino de la Herrería, junto a la acequia, obstruido por la caída de una pared rocosa a causa de las raíces de un árbol. / Toño Martín (blog Valdecara)

El camino está prácticamente despejado, pero el acceso continúa cortado hasta nuevo aviso y comprobar que la zona es segura.

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