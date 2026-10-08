El Zafán FS cae ante el Tauste y se despide de la Copa de España

El Zafán FS se despidió este miércoles de la Copa de España después de caer por 2-3 ante el Acontebro Tauste FS en el Pabellón Pedro Sierra de La Puebla de Híjar. El conjunto de La Puebla, que afrontaba la eliminatoria con la ilusión de avanzar de ronda y hacer historia ante su afición, plantó cara a un rival de Segunda División B, pero terminó quedándose a las puertas de la clasificación.

El conjunto visitante salió mejor al encuentro y consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 2 por medio de Miguel Ángel. El Tauste aprovechó su buen inicio para ampliar distancias en el 11’, cuando Iker Sánchez estableció el 0-2.

El Zafán no bajó los brazos y encontró recompensa antes del descanso. Víctor Julián redujo diferencias en el minuto 17 y volvió a meter al conjunto local en el partido. Sin embargo, la reacción tuvo un contratiempo apenas un minuto después, cuando Juan Carlos Campo devolvió al Tauste los dos goles de ventaja con el 1-3.

Tras el paso por vestuarios, el Zafán volvió a buscar la remontada y consiguió recortar nuevamente distancias en el minuto 23. Alejandro Sanz firmó el 2-3 y dejó por delante un tramo final de partido abierto y con todo por decidir. El conjunto de La Puebla de Híjar insistió en busca del empate, pero el Tauste consiguió defender su ventaja hasta el final y selló su clasificación para la siguiente ronda de la Copa de España.

La recta final estuvo marcada también por las tarjetas. En el minuto 38 fueron amonestados los visitantes Carmine Tarantino y Javier Hidalgo, mientras que un minuto después recibió la amarilla el jugador local Pablo Bello. El Zafán FS, que la pasada temporada fue subcampeón de Tercera División, cierra así su aventura copera después de una eliminatoria en la que consiguió competir de tú a tú ante uno de los conjuntos de referencia de Segunda División B.