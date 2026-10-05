Siete movilizaciones para exigir la A-68: los alcaldes afectados reactivan la plataforma ante una autovía que «ya no puede esperar más»

Siete concentraciones entre noviembre y mayo volverán a llevar a la calle la reivindicación de la A-68 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa. Alcaldes, alcaldesas y presidentes comarcales de los territorios afectados han acordado retomar las movilizaciones para reclamar que se acelere la conversión de la N-232 en autovía, reactivar la Plataforma A68-Ya y unir a todo el territorio bajo un mismo lema: ‘Unidos por la A68’.

Las concentraciones se celebrarán mensualmente el primer miércoles de cada mes a las 18.00 y recorrerán diferentes municipios del eje de la futura autovía. El calendario comenzará el 4 de noviembre en Fuentes de Ebro. Continuará el 2 de diciembre en Alcañiz, el 13 de enero en Quinto, el 3 de febrero en Híjar, el 3 de marzo en Azaila y el 7 de abril en La Puebla de Híjar. La última movilización está prevista para el 5 de mayo en Valdealgorfa.

El anuncio de las movilizaciones es uno de los principales acuerdos alcanzados este lunes en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Al encuentro han asistido alcaldes, alcaldesas y presidentes comarcales de los municipios por los que pasará la futura A-68, así como representantes de los términos municipales del tramo ya construido, La Cartuja Baja y El Burgo de Ebro. «En ningún caso se realizarán cortes de carretera ni molestias a los usuarios, lo que queremos es dar voz a todo el territorio, a toda la población, a las empresas y al tejido social», han señalado los convocantes.

La convocatoria, a la que ha asistido la práctica totalidad de los representantes de estas instituciones, surge de la voluntad de volver a situar en primer plano la conversión de la N-232 en una autovía. Los responsables locales defienden que la infraestructura no solo permitiría reducir el número de accidentes, sino que supondría un elemento tractor para el desarrollo y la revitalización de la Ribera Baja y el Bajo Aragón.

Después de años de espera, reclamaciones y reuniones, los alcaldes consideran que ha llegado el momento de acelerar los trámites pendientes. «Ha habido avances en el tramo de El Burgo y Fuentes de Ebro, pero el resto de la autovía ya no se puede esperar más», han manifestado. Los representantes reclaman que la A-68 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa se convierta en una realidad a la mayor brevedad y que se avance simultáneamente en los tramos todavía pendientes. «Se necesita que se elaboren los proyectos de los seis tramos y se comience a trabajar», han indicado los asistentes.

Una reivindicación «sin colores políticos»

«Vamos a volver a insistir en la necesidad e importancia de esta autovía e invitamos a todos los partidos políticos que se hagan eco de las reivindicaciones del territorio. Por eso hemos creado un lema sencillo y directo, que nos une en la reivindicación y que nos unirá en el futuro cuando tengamos una autovía que nos conecte a todos», han explicado.

El grupo formado por los representantes municipales y comarcales ha decidido también reactivar la Plataforma A68-Ya, que en anteriores años canalizó parte de las reivindicaciones relacionadas con la infraestructura. El objetivo es «poder conectar con todos aquellos que hace ya unos años decidieron sumarse a la reclamación», según han explicado los representantes.

Los portavoces del grupo de trabajo de alcaldes seguirán siendo el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el alcalde de Quinto, Jesús Morales. No obstante, en esta nueva etapa de movilizaciones tendrán un protagonismo especial los alcaldes y alcaldesas de los municipios que acojan cada mes las concentraciones. «El mejor ejemplo para demostrar que no hay intereses políticos de unos o de otros, es que la portavocía del grupo queda repartida en varias personas, desarrollando un papel importante el alcalde o alcaldesa del municipio donde se desarrolle la concentración mensual. Además, todos estaremos bajo el mismo lema y misma pancarta, sin logotipos, ni banderas de ningún partido político», han señalado.