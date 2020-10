David Gutiérrez: «La situación es crítica pero sectores como la agroalimentación ayudarán a paliar los déficits»

En la Asamblea General Ordinaria se aportaron muchos datos, ¿con cuáles debemos quedarnos?

Un beneficio de 3,2 millones de euros, ¿qué nos dice esta cifra?

También han mejorado parámetros como el ratio de solvencia o la tasa de mora…

Hablamos del ejercicio de 2019, justo antes de la pandemia… ¿Qué datos se tienen sobre este año tan complejo?

Septiembre ha venido marcado por el covid y las entidades financieras hemos tenido que jugar un papel fundamental en la sostenibilidad de la economía . Ya lo veníamos haciendo, pero se ha acentuado. ¿De qué manera? Fundamentalmente aportando financiación a pymes y autónomos. Para nosotros se ha traducido en más de 1.000 operaciones de créditos ICO, la mayor parte en la provincia; y en haber llegado a precisamente a pymes y autónomos, que son nuestro público fundamental. Tuvimos un parón durante el confinamiento en otras áreas de negocio, como pueden ser fondos, seguros, etc. pero el balance que hacemos en septiembre es positivo. Seguimos con una política de saneamiento, de provisionar para posibles incertidumbres o crisis que puedan venir en el ejercicio siguiente. Estamos satisfechos pero sin relajarnos, mirando el día a día.

¿Qué preocupaciones les han trasmitido los clientes?

Por sectores el más afectado en la provincia de Teruel ha sido el comercio, por el número de establecimientos y el número de personas contratadas. También ha estado en paralelo el sector de la hostelería, por los diferentes cambios y regulaciones que ha habido. Sí es verdad que en la provincia ha habido datos positivos en cuanto a las reservas hoteleras. La zona del Matarraña, bien lo sabéis, han tenido un buen verano. Y el sector turístico comparado a la media española ha podido capear un poquito mejor el temporal.

Respecto al sector agroalimentario, la industria porcina está atravesando un buen momento a pesar de la pandemia; y en el sector del campo, el cereal ha tenido buenas cosechas, aunque hemos tenido que cubrir con seguros Agro determinados siniestros temporales.

En definitiva, la foto no ha sido tan negativa como los datos macroeconómicos de España. La preocupación de la gente es la incertidumbre y sobre todo el no tener claro lo que nos va a deparar, no el año que viene, sino lo que resta de año. Es una crisis mundial sanitaria que se traslada a la economía directamente. Es una preocupación generalizada por la incertidumbre y la falta de perspectivas que podemos tener en el muy corto plazo.