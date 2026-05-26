David Vidal, el alcorisano que conquista las cumbres del trail nacional: «El sufrimiento mental es más duro porque la cabeza es la que te acaba jugando malas pasadas»

Campeón de Aragón en kilómetro vertical, en modalidad ultra y en línea; y segundo clasificado de España en subida vertical. Este es el palmarés que posee David Vidal Mendoza, un joven alcorisano de 28 años que desde 2022 compite en el trail de la mano del Matarraña Team.

Vidal no solo recorre las montañas de nuestro país defendiendo a la comarca del Matarraña, también compite con la Federación Aragonesa de Montañismo. Este año ha completado los Campeonatos de España de trail en Ávila y Albacete representando a la selección aragonesa de montaña.

Sueña con volver a disputar el próximo campeonato nacional, pero para conseguir una plaza primero deberá realizar una buena actuación en la carrera 'Tozal de Guara', que se celebrará este próximo 6 de junio en la localidad oscense de Nocito.

Un atleta insaciable

El atleta alcorisano concluyó de la mejor manera posible el pasado mes de abril tras conseguir un tercer puesto en el Campeonato de España de kilómetro vertical en Ávila. Destaca la dureza de una carrera en la que superó el límite de su cuerpo: «El trayecto presenta subidas muy inclinadas, bajadas muy técnicas y un terreno duro; por lo que acabé con calambres que me dejaron malherido durante una semana».

En el mes de abril, Vidal también viajó a Canarias para competir en la Copa de España. Completó un kilómetro vertical en un trayecto de 5,5 kilómetros de desnivel y acabó en décima posición, pero pudo disfrutar de una carrera con su gente. «Estuve viviendo un tiempo en Tenerife, y volver a correr otra vez en Canarias y compartir carrera con amigos con los que había entrenado y gente de allí me alegró mucho», añade. Según Vidal, los cuatro días que estuvo en Canarias le sirvieron para acumular entrenamientos de cara a las competiciones de ultra que tiene por delante.

De aprendiz a referente del trail en Aragón

Antes de la pandemia, Vidal solamente jugaba al fútbol y el mundo de las carreras era completamente desconocido para él. La llegada del COVID-19 marcó un punto de inflexión en su vida y tuvo que fijarse en otros deportes. Después de la pandemia, comenzó a salir a correr por su cuenta y descubrió que la montaña le gustaba mucho. «Ahora, si no pudiera estar en la montaña, no sé lo que haría», expresa.

Su pasión por el trail nació gracias a dos amigos suyos, Luis Palos y Raúl Aguilar, quienes le invitaron a correr con ellos por Alcorisa. A día de hoy, además de formar parte del Matarraña Team y competir con la Federación Aragonesa de Montañismo, es uno de los organizadores de eventos como el Trail Zoquetes de su pueblo.

Comenzó este año corriendo en la duodécima edición de este trail en su tierra y consiguió hacerse con los mejores registros locales en las tres pruebas que disputó. «Venía de estar varios meses lesionado y pese a no estar en mi mejor momento, pude colocarme en el puesto más alto de Alcorisa», recuerda.

David Vidal en el momento de su victoria en una de las pruebas del Trail Zoquetes de Alcorisa celebrado a principios de año /D.V.

Ambición por seguir sumando kilómetros

Vidal completó el año pasado más de veinte carreras, y para este 2026 espera superar esa cifra, o por lo menos igualarla. «Me apetece correr por la zona del Bajo Aragón en alguna carrera de pueblo, porque te tratan muy bien, vas con gente que conoces y te lo pasas de maravilla», expresa.

El atleta alcorisano destaca entre sus carreras más recordadas la primera maratón que preparó, que fue hace un par de años en el País Vasco, Transvulcania, una carrera ultra de 74 kilómetros; y el subcampeonato de Aragón de ultra que cosechó el año pasado. A día de hoy sueña con correr la maratón de Zegama Ice Curry, aunque ve complicada su participación: «Va por sorteo y en los cuatro años que he solicitado plaza aún no me ha tocado».

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas y ha tenido que pasar momentos difíciles marcados por las lesiones, que le apartaron durante un tiempo de la montaña. Concretamente, una lesión en el tendón de Aquiles y otra en los talones completan su fatídico historial de contusiones.

Preparación, sacrificio y compromiso por las carreras

Vidal planifica las carreras de montaña realizando desnivel mediante subidas y bajadas. «Actualmente estoy preparando la carrera del Val de Arán Prades de Aigua, que comprende 55 kilómetros y es bastante rápida, por lo que estoy entrenando también en llano», explica.

Coloca el sufrimiento mental por encima del sufrimiento físico: «Aunque sabes que vas a sufrir físicamente, la cabeza es la que te acaba jugando malas pasadas». Indica que los deportistas tienen ratos buenos y malos y que hay que saber gestionarlos: «Muchas veces pienso en todo lo que estoy entrenando y lo que he sufrido para llegar hasta donde estoy y eso me ayuda, además de que tengo un gen muy competitivo».

Para llegar a competir a un nivel tan elevado, Vidal tuvo que sacrificar las noches de fiesta con sus amigos: «Ya no me lo pide el cuerpo, ahora prefiero madrugar para realizar varias horas de entrenamiento en vez de trasnochar y estar cansado y con resaca al día siguiente».

Un reto a la altura de muy pocos

El pasado fin de semana, Vidal compitió en el País Vasco en la Domusa Teknik 40 MLK, una carrera de montaña de larga distancia (40 millas) y un duro desnivel positivo de 3.700 metros. El próximo compromiso deportivo que tiene entre ceja y ceja es la Tozal de Guara, una carrera de 24 kilómetros que se disputará en Huesca el 6 de junio. «Espero clasificarme para poder competir con la selección aragonesa en el Campeonato de España de línea de Asturias para final de junio», afirma.