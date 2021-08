Decenas de viajeros se quedan tirados por la avería de un tren en Nonaspe

Un problema en uno de los trenes que circulan entre Nonaspe y Faio-La Pobla de Massaluca ha obligado este mediodía a desalojar los vagones del Regional Express 17050 y dejar a varias decenas de pasajeros en estación de Nonaspe, donde han pasado más de dos horas “a pleno sol, sin siquiera agua y sin explicaciones”. “El problema es que la estación está cerrada y no podemos ir ni a los baños. Sombras apenas se encuentran y entre los viajeros hay niños pequeños y personas con discapacidad”, denunciaba una de las afectadas. La avería se ha producido pasadas las 13.15 y hasta las 16.00 no ha acudido en su auxilio otro ferrocarril no para continuar la marcha sino para que los afectados no tuvieran que estar a la intemperie.

Desde Renfe explican que se han sucedido dos averías: una en un tren que les precedía, que se ha quedado parado dentro de un túnel, y otra en el convoy que iba a socorrerle. El suceso ha hecho que unos 80 pasajeros se quedaran en las vías, pero la compañía asegura que ya están siendo atendidos tanto por Renfe como por los Bomberos y Protección Civil.

El tren circulaba a la altura de la localidad de Bajo Aragón-Caspe cuando, en torno a las 13.20, se ha solicitado al pasaje que abandonaran el vagón. Los viajeros y el Ayuntamiento de Nonaspe se han intentado poner en contacto con Renfe pero sin éxito. Tan solo por las redes sociales se difundía lo que puede ser la explicación: “Está interrumpida la circulación entre Nonaspe y Faio-La Pobla de Massaluca por una incidencia en un tren. Afecta a las circulaciones de ancho convencional que realizan el recorrido Zaragoza-Reus”, se leía en el perfil de Twitter del Adif.

Viajeros esperan a ser atendidos en la estación de Nonaspe./ Pilar Pina

Por su parte, en el de InfoRenfe se señalaba que “el Regional Express 17050 Madrid-Barcelona se encuentra detenido derivado de la avería de un tren precedente. Seguiremos informando. Sentimos las molestias”. En estos casos lo habitual es que otro convoy acuda en auxilio, que se haga un trasbordo a un media distancia o que se habilite un sistema de autobuses para completar el servicio, pero “durante más de dos horas nadie ha dado explicaciones”, denuncian.

Los afectados se han puesto en contacto con personal del Ayuntamiento de Nonaspe que tampoco han conseguido de inmediato localizar a nadie de la compañía ferroviaria ni de la empresa que explota las infraestructuras. Junto a sus maletas, bolsas, alguna que otra guitarra y accesorios para visitar la playa -algunos de los viajeros se dirigían a pasar el verano en la costa mediterránea-, los afectados han comenzado a denunciar la situación en Facebook y Twitter, donde la tildan de «vergonzosa». Alrededor de las 16.00 ha llegado un tren para que pudiera descansar dentro, con aire acondicionado, y hacer uso de los baños. Mientras tanto se intenta resolver la avería del tren precedente que ha quedado varado dentro de un túnel.

“Hemos pedido que, al menos, nos acerquen algo de agua”, explican, y confían que el Consistorio, el 112 o Protección Civil se encarguen de una necesidad tan básica. El Regional Expréss que no ha podido continuar su camino -en principio, por una avería en otro tren precedente- cubre la ruta entre Madrid y Barcelona en nueve horas. Hace paradas intermedias en Guadalajara, Sigüenza, Arcos de Jalón, Calatayud, Zaragoza Delicias, Caspe, Riba Roja d´Ebre, Flix, Mora la Nova, Reus, Tarragona, Sant Vicenc de Calders y Vilanova la Geltrú.