Denuncian el crecimiento masivo de minas de arcilla con impacto ambiental y «poco rigor» administrativo

Una «avalancha» de proyectos está levantando la «preocupación» de los vecinos del territorio por las consecuencias geológicas y medioambientales que conllevan, a menudo, bajo unos procesos «faltos de rigor», en cuanto a las evaluaciones medioambientales y su tramitación. Es lo que denunciaron en una mesa informativa este sábado en Cuevas de Cañart, en la que se reunieron medio centenar de vecinos para hablar de dos de los proyectos planteados en la zona del Maestrazgo: Molinos I y Las letras, ante los que hay oposición en el territorio. «En los últimos 10-15 años muchas decenas de explotaciones de minas de arcilla a cielo abierto se han ido planteando en la provincia de Teruel. La Industria cerámica de Castellón ha ido presionando, apareciendo en los últimos 20 años nuevos proyectos en el Maestrazgo y alto Alfambra», explicó el geólogo y coordinador del Parque Cultural de Aliaga, José Luis Simón, uno de los participantes en la mesa informativa

La mesa organizada por la Asociación Cultural El Morrón en colaboración con el Ayuntamiento de Cuevas de Cañart, también contó con la participación de Guillermo García, representante de la plataforma ‘Estercuel es futuro’. Ambos aportaron sus explicaciones al público de cómo está funcionando en la actualidad la industria de la minería de arcilla, uno de los materiales principales con los que cuenta la provincia de Teruel, y expusieron su valoración de la situación de las minas abiertas en la zona y los proyectos planteados para el futuro. Para cerrar el acto Enrique Sacristán, interpretó una canción acompañado por su guitarra, que ha versado sobre la «defensa del territorio» frente al «expolio».

En concreto, en el Maestrazgo turolense los proyectos ‘Molinos I’ y ‘Las Letras’, desde hace meses están levantado la «inquietud» de los vecinos de Castellote, Cuevas de Cañart, Ladruñán, Seno, Dos Torres y Molinos, al estar planteadas en zonas «altamente sensibles» por su riqueza floral y faunística y la existencia de fuentes subterráneas. En los últimos meses, numerosos ayuntamientos, asociaciones y particulares han enviado sus alegaciones en contra de los permisos de investigación, en medio de un proceso «complejo» y «mucha incertidumbre» por parte de los habitantes de la zona.

Los presentes, provenientes de diferentes pueblos, plantearon sus preguntas y dudas con respecto a estos dos proyectos y conocieron la valoración del experto en geología, además de la experiencia de la plataforma de Estercuel, donde ya operan varias minas a cielo abierto en la localidad. Los vecinos ya están familiarizados con otros proyectos en el Maestrazgo, por ejemplo en Seno y Santolea, y no ocultaron su «malestar» por las consecuencias paisajísticas y medioambientales, además de las deficientes carreteras por donde día a día transitan cientos de camiones que transportan el material, con salida a Castellón.

Desde la Asociación Cultural El Morrón organizadora de la mesa informativa, Belén Gresa, una de sus integrantes explicó que el objetivo de este encuentro es que los vecinos puedan unirse y «trabajar para los pueblos». «Queremos información , saber hasta donde pueden llegar… Que los pueblos tengan las herramientas necesarias para enfrentarlo de la mejor forma posible», enfatizó.

Medio centenar de vecinos han asistido a la mesa informativa en Cuevas de Cañart./I.M.

José Luis Simón: «No hay ningún filtro a proyectos deficientes»

José Luis Simón, geólogo y coordinador del Parque Natural de Aliaga, hizo hincapié en cuatro herramientas de las que la Administración dispone, y que a su juicio están «fallando» en la tramitación de los proyectos. Estas son la falta de ordenación; el proceso por el que se otorgan los permisos; la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental y restauración de la zona; y la vigilancia. » Si se utilizaran bien y racionalmente estas herramientas se podría poner orden en la minería y hacerla un poco más sostenible. Desde 2006 se trabaja en una ley del sector minero para realizar luego un plan estratégico de ordenación de la minería , y no se ha hecho. Llevan ya décadas trabajando en eso y no sé si hay voluntad de hacerlo. La planificación o la ordenación a día de hoy no existe», recalcó Simón. Es por eso que «las irregularidades como norma general» salpican gran parte de los proyectos, denunció.

El geólogo también habló de toda la «maquinaria administrativa» para el otorgamiento de permisos de investigación y explotación a las minas, que no se hace de forma «rigurosa». Es por eso que muchos de los proyectos que se presentan «no tienen solvencia técnica». «Denotan que se han hecho de manera precipitada y no se sabe muy bien ni qué intenciones ni qué planes tienen», explicó Simón. Esto, a su juicio, muestra una «cierta debilidad empresarial y técnica por parte de las empresas» a la hora de presentar sus proyectos, «que a pesar de todo, son admitidos por parte de la Administración». «No hay ningún filtro a proyectos que se presentan que son francamente deficientes». Algunos vecinos presentes en la charla informativa denunciaron la «dificultad» de participación ciudadana y «falta de transparencia» , alegando que como propietarios de fincas particulares se enteraron «de rebote» de los proyectos que les pueden afectar sus propiedades.

En cuanto la Evaluación de Impacto Medioambiental, el geólogo explicó que, aunque legalmente es de obligado cumplimiento, esta tiene «muchos sesgos» porque los estudios que se hacen son solventados económicamente por las empresas, «a priori interesadas en que salgan adelante». Además los planes de restauración que se tienen que realizar una vez se hayan extraído los materiales después «muchas veces se incumplen». «Son costosos. El proceso de explotación racional y de restauración no funciona, por la casi imposible previsión de la explotación de la mina en función de los requerimientos de los clientes, que cambia de un año para otro. Lo que quieren los clientes no siempre lo encuentras en el frente de explotación que tienes previsto abordar. Con lo que toda la explotación de las minas de arcilla se convierten en un completo desorden. No se explota racionalmente ni se restaura de la manera en que estaba planificado», según el geólogo. En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la ley, Simón explicó que el Gobierno de Aragón no cuenta con los medios necesarios para llevarla a cabo,.

A juicio del experto en geología las explotaciones mineras en la actualidad condicionan «gravemente» los usos del bosque, la actividad ganadera, las masías, y el patrimonio geológico, además de los usos turísticos y recreativos de las zonas en las que se están realizando, atendiendo a la experiencia que ya se tiene en la provincia de Teruel, señaló Simón, quien aseguró además que tanto las solicitudes de permiso de investigación, como los permisos de excavación, «distan mucho de ser sostenibles en la actualidad, por el deficiente proceso por el que se están tramitando».

Ejemplo positivo de restauración de una mina en el Vallde de Santillana (Aliaga./Archivo José Luis Simón

«Presión por la Guerra de Ucrania»

Al igual que está sucediendo con los parques renovables, la presión contextual originada principalmente por la guerra de Ucrania y la crisis de la energía, puede derivar en la aceleración de los proyectos, según José Luis Simón, algo que «no se descarta que pueda darse también en el caso de las minas de arcilla a cielo abierto», teniendo en cuenta que Ucrania exporta el 70% de arcilla. Los figuras de protección medioambiental como la conocida Red Natura 2000, entre otras, están «pidiendo fuerza» ante las consecuencias de la crisis geopolítica que atraviesa Europa.

Así, la aceleración de procesos en el caso de las minas se podría dar si realmente se produce un desfase entre la necesidad de materia prima que tenga la industria en España con las exportaciones que se pueden hacer desde Ucrania, principal exportados europeo, «Si la guerra dura mucho tiempo va a haber una presión seguramente importante para que se abran nuevos yacimientos en España en general y en Teruel en particular», opinó Simón. Sin ir más lejos puso el ejemplo del reciente anuncio de la llegada de la ucraniana Vesco a Andorra.

También existen las llamadas «dificultades intrínsecas» de acuerdo al tipo de material a extraer, que se divide en dos variedades: la arcilla roja y la arcilla blanca. La variedad roja tiene un coste de extracción y precios reducidos y tiene poca proporción de estéril (material que no sirve), por lo que es difícil rellenar los huecos que se generan para la restauración del terreno al utilizarse casi todo el material. La arcilla blanca se encuentra en capas de mayor espesor por lo que tiene mayor cantidad de estéril. Tiene mayor valor en la industria (10-20 veces superior a la roja), aunque hay mucha variación en cuanto a la calidad del yacimiento por lo que es difícil predecir las propiedades y planificar la explotación.

El geólogo se mostró reticente, atendiendo también a experiencias previas. «Grandes proyectos que en Teruel se han presentado como la salvación total luego se ha demostrado que no son serios y están pensados simplemente para alimentar la economía especulativa y las expectativas de negocio de unos cuantos», denunció.

Proceso de Molinos I y Las Letras

‘Molinos 1 nº6596, se ha planteado para la investigación y posterior explotación de arcillas en los términos municipales de Castellote, Seno, Berge y Molinos’, con una extensión de 71 cuadrículas mineras, correspondiente a la empresa Vesco, del cual los vecinos de las localidades afectadas tuvieron conocimiento el pasado mes de abril. Este terreno se encuentra en la zona principal de aguas subterráneas que aporta el agua a la Fuente del Salz, y todos las fuentes y manantiales que surgen de esta acequia. Ayuntamiento de Castellote, propietarios, arrendatarios de fincas, particulares, Asociación de Regantes, Asociación de Cazadores y otras entidades como la de Amigos de Dos Torres de Mercader presentaron sus alegaciones en contra de su ejecución por los daños en las balsas de agua que abastecen las fuentes de la zona, tanto para riego (y del que las Comunidades de regantes tienen derecho de uso desde 1613), como para uso de agua de boca.

Proyecto Molinos Ique incluye La Fuente del Salz (punto central superior) y bordea las Grutas de Cristal (izquierda)./Archivo José Luis Simón

La «preocupación» de los vecinos aumenta además por otro proyecto presentado en el mes de septiembre denominado ‘Las letras’ nº6606 para el estudio de extracción de arcillas en los términos municipales de las Cuevas de Cañart-Molinos de la empresa Nuevos Productos Minerales S.L.U. Igualmente, en este caso tanto el Ayuntamiento de Cuevas como las asociaciones El Morrón y de Cazadores, además de particulares se están movilizando para presentar alegaciones «en contra de cualquier actuación».

Proyecto Las Letras, por la parte norte se aproxima a las Grutas de Cristal./Archivo José Luis Simón

Ya se han realizado los procesos de información pública de los permisos de investigación de Molinos I y Las Letras. Se han presentado las alegaciones y ahora es la Administración la que tiene que decidir si otorga o no el premiso de investigación. En el caso de que se obtenga ese permiso proseguirá un proceso de investigación que puede durar entre un año un año y medio . En el caso de que se encuentre el recurso y las empresas lo vean «económicamente viable», presentarán ante la Administración una solicitud de permiso de explotación, que a su vez deberá pasar un trámite de información pública y de alegaciones, que será resuelta asimismo por parte de la Administración competente. Todo este proceso puede durar un mínimo de tres años.

La alcaldesa de Cuevas de Cañart, Rafaela Liébana, presente en el acto, volvió a recalcar que el Ayuntamiento se opondrá «a cualquier tipo de actividad en la zona» y llegará «hasta las últimas consecuencias», si el proceso así lo requiere. «El Ayuntamiento ha hecho alegaciones en contra de Las Letras, el proyecto que nos afecta, y vamos a luchar por que esto no se lleve a cabo. Si las alegaciones no tienen efecto buscaremos otros medios y agotaremos todas las posibilidades», destacó.

‘Estercuel es futuro’ denuncia «la realidad» de su pueblo

En la charla informativa, Guillermo García, miembro de la plataforma ‘Estercuel es futuro’, habló a los presentes de «la realidad» de su localidad, donde existen varias prospecciones al aire libre, ante los cuales la plataforma se muestra en contra. Fundada hace un año esta plataforma cuenta con 120 integrantes, los cuales se distribuyen en diferentes grupos de trabajo jurídico-legal y de comunicación. Desde la plataforma muestran sus oposición frontal a las diferentes explotaciones ya en marcha y ante varios proyectos planteados.

En la actualidad Pamesa opera en la Peña Santana con el proyecto de la Mina Elena, ante la cual han mostrado su rechazo por el «negativo impacto paisajístico» que denunciaron en repetidas pcasiones. También manifestaron su rechazo a la actividad en la montaña La Costera, donde operan Samca y Euroarce, además de la huella que dejaron otras empresas como General Minera o Endesa. Un ejemplo del paisaje «desfigurado» por la minería es el gran cráter de una antigua explotación de carbón de Endesa ya cerrada, de la cual desde la plataforma, señalaron que no hubo una restauración. «Uno de los proyectos que planteaban en esa supuesta restauración que nunca se hizo fue generar un campo de tiro, el más grande de toda Europa», señaló García.

Los proyectos se solapan con la mina Sabater de Crivillén, además de del sondeo de más proyectos colindantes con el Convento del Monasterio del Olivar, que tocan Obón, Torre Las Arcas y Cañizar del Olivar, señalaron desde ‘Estercuel es futuro’.

Desde la plataforma señalaron que la situación es «muy complicada» en una zona donde desde hace más de 80 años se ha vivido económicamente de la minería. «Estamos escuchando desde las 5 de la mañana hasta las 22.00 todos los días explosiones de dinamita, sonido de las máquinas, teniendo polvo en suspensión. Pensamos que no es sostenible continuar con proyectos extractivistas. Tenemos que buscar proyectos que asienten población sin destruir el futuro. Queremos quedarnos en los pueblos. Si a los jóvenes no les dejamos territorio no se quedarán»; defendieron desde la plataforma.

Señalaron además que para implicarse en el proceso y realizar alegaciones, si así se considera, se necesita «mucha experiencia y sustento económico». «Hay que dar las gracias a diferentes plataformas y profesionales que conocen en profundidad estos procesos y ayudan muchas veces a los vecinos a entender los proyectos y a saber llegar a las fechas para interponer los recursos», concluyó Guillermo García.