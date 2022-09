Ayuntamientos, vecinos y entidades se movilizan en contra de varios proyectos de prospección de arcilla en el Maestrazgo

Ayuntamientos, entidades sociales y culturales de la comarca del Maestrazgo se están movilizando en contra de los proyectos de prospección para la extracción de arcillas y otro tipo de materiales que se contemplan en sus términos municipales. En los últimos meses las quejas vecinales han aumentado exponencialmente por el «destrozo» medioambiental generado en el terreno a causa de este tipo de explotaciones ya existentes, que dejan un «paisaje lunar», según han descrito varios habitantes de la zona. Ahora se movilizan frente a más proyectos planteados en la zona y que afectarían a las localidades de Castellote, Seno, Berge, Dos Torres de Mercader y Cuevas de Cañart, entre otras.

La gran mayoría de los vecinos de la zona se han posicionado «en contra» de la actividad minera que se desarrolla en el terreno ya que consideran que la realización de las prospecciones tiene consecuencias geológicas y paisajísticas «devastadoras» e «irreversibles» para el territorio, de gran riqueza natural y patrimonial. A esta postura se suman varios ayuntamientos como es el caso de Castellote y Cuevas de Cañart, quienes junto a numerosos colectivos han iniciado un proceso de alegaciones en contra de varios proyectos puestos sobre la mesa.

Uno de ellos es el denominado proyecto de investigación ‘Molinos 1 nº6596, para la explotación de arcillas en los términos municipales de Castellote, Seno, Berge y Molinos’, con una extensión de 71 cuadrículas mineras, correspondiente a la empresa Vesco, del cual los vecinos de las localidades afectadas tuvieron conocimiento el pasado mes de abril. Ayuntamiento de Castellote, propietarios, arrendatarios de fincas, particulares, Asociación de Regantes, Asociación de Cazadores y otras entidades como la de Amigos de Dos Torres de Mercader presentaron sus alegaciones en contra de su ejecución por los daños en las balsas de agua que abastecen las fuentes de la zona, tanto para riego (y del que las Comunidades de regantes tienen derecho de uso desde 1613), como para uso de agua de boca.

Este terreno se encuentra en la zona principal de aguas subterráneas que aporta el agua a la Fuente del Salz, y todos las fuentes y manantiales que surgen de esta acequia. «En el momento de hacer los sondeos lo más probable es que el agua se contaminara o se desviara. No sabemos nada en cuanto a nuestras alegaciones, ni si siguen adelante ni se están paralizadas», explicó Mari Carmen Cabanes, tesorera de la Asociación de Regantes de Castellote.

Con respecto a este proyecto se celebró una reunión informativa en el Ayuntamiento de Castellote en la cual el Consistorio se posicionó en contra de las explotaciones de arcilla y de otro tipo de materiales. El alcalde, Antonio López, confirmó a este medio que se va a «denegar» cualquier tipo de licencia para operar en su término municipal, tal como se aprobó en un pleno de forma unánime. «Hemos presentado alegaciones porque no estamos conformes con el planteamiento», recalcó el edil, señalado que los barrios pedáneos se encuentran en la misma postura.

«Las prospecciones suponen daños a muros de piedra seca protegidos por la UNESCO, además de daños ecológicos, geológicos, paisajísticos y morales por el apego que tenemos a las tierras en las que se ha sembrado el trigo que ha alimentado a nuestros padres y abuelos», destacan los vecinos afectados. «¿No quieren que vivamos aquí?», se pregunta Encarna Espada, una de las habitantes de Dos Torres de Mercader, pedanía de Castellote. «En esas tierras he visto a mis abuelos mis padres y mis tíos dejarse la piel», reivindica.

A las denuncias se suma también Lourdes Bernuz, asidua a este barrio pedáneo, quien envió un escrito a los medios de comunicación para denunciar esta situación. «Nos están explotando. Dejan un terreno lunar allí por donde pasan. Es una vergüenza», lamenta. María Elena Espada, vecina de Dos Torres, también presentó un escrito a este medio para visibilizar el problema. «Que seamos pocos no significa que nos tengan que pisotear. Solo tenemos tierra y la que tenemos nos la quieren destruir», denuncia. Esta vecina reivindica «los campos sembrados y toda la vida de alrededor entre flora y fauna». «Estamos condenados a ver metros y metros de un agujero que parece que te va a engullir».

Paralelamente se ha hecho una recogida de firmas en change.org. con el nombre ‘Salvar las bolsas de agua que riegan los campos y huertas de Castellote y Seno’, se han recogido unas 1.100 firmas, que teniendo en cuenta la densidad y edad de la población y la forma en la que se recogen las firmas, (web), se puede considerar una gran movilización.

Material excavado en la mina de Seno./L.C.

Proyecto ‘Las letras’

La «preocupación» de los vecinos aumenta además por otro proyecto presentado en el mes de septiembre denominado ‘Las letras’ nº6606 para el estudio de extracción de arcillas en los términos municipales de las Cuevas de Cañart-Molinos de la empresa Nuevos Productos Minerales S.L.U. Igualmente, en este caso tanto el Ayuntamiento de Cuevas como las asociaciones El Morrón y de Cazadores, además de particulares se están movilizando para presentar alegaciones «en contra de cualquier actuación».

Desde el Ayuntamiento de Cuevas de Cañart la alcaldesa Rafaela Liébana, lamentó la «falta de transparencia». «Nos enteramos por un vecino afectado de otro pueblo. Nos pusimos manos a la obra para hacer las alegaciones porque al Ayuntamiento no ha llegado ningún tipo de información. No entiendo como no se nos informa de cosas tan importantes. Estamos muy enfadados», destacó la alcaldesa, quien considera que los daños que supondría para el término municipal serían totales. «Se cargan al pueblo definitivamente». Entre los enclaves que se verían afectados, la edil señala el Nacimiento de San Juan, muy importante para el abastecimiento del agua tanto para el pueblo como para los regantes. además de afecciones a diferentes especies de la fauna, como el cangrejo autóctono. A preguntas de este medio El Ayuntamiento de Molinos, no se ha pronunciado al respecto.

Desde la Asociación el Morrón, uno de los colectivos en presentar sus alegaciones, apuntan que se lleva «trabajando muchos años» para recuperar los parajes cercanos al pueblo y así proteger y explotar turísticamente la zona. Indican que debido a la explotación de los terrenos solicitados a investigación se verían afectada la senda GR8 que cruza el casco urbano de Las Cuevas de Cañart y se dirige, en sentido norte, hacia el Monumento Natural de las Grutas de Cristal en el término municipal de Molinos. Las Cuevas de Cañart cuenta con 6 casas rurales, Hotel de tres estrellas y una Pensión, además de dos tiendas, bar y restaurante, lo que demuestra el interés turístico que despierta la localidad, según los denunciantes, que además es BIC (Bien de Interés Cultural) y zona de rehabilitación preferente. «No tiene sentido preservar nuestro caco histórico y desmontar nuestro alrededor», alegan.

«Si nos desmontan esto no nos dejan nada, solo el destrozo. Nadie de nuestras autoridades interviene para pararlo», denuncia a su vez Mª Pilar Sangüesa, vecina de las Cuevas de Cañart, quien además transcurre día a día las carreteras de la zona, que califica de «intransitables». Esta vecina «teme» que las prospecciones rodeen a las mismas Grutas de Cristal, uno de los principales atractivos de la zona y pide que los diferentes partidos políticos «se pronuncien».

Los denunciantes apuntan también a un «evidente aumento» en los riesgos de circulación por las «maltrechas» carreteras debido al incremento de tráfico pesado, en unas carreteras que están diseñadas para vehículos ligeros, tanto por el ancho de la vía como por el peso de los mismos.