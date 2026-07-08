Actualizado 19:40

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 JUL 2026|

Actualizado 19:40

Una tormenta eléctrica provoca un pequeño incendio de 50 metros cuadrados en Peñarroya de Tastavins

El conato pudo ser extinguido sin que llegara a propagarse gracias a la rápida actuación de los medios de extinción

Incendio por tormenta eléctrica en Peñarroya de Tastavins. / L.C
Incendio por tormenta eléctrica en Peñarroya de Tastavins. / L.C

La COMARCA08 07 2026

Comentar

Incendios

ActualidadSucesos

Un incendio provocado tras una tormenta eléctrica afectó en la tarde del martes a una zona del término municipal de Peñarroya de Tastavins. El fuego calcinó 50 metros cuadrados y pudo ser sofocado sin que llegara a propagarse gracias a la rápida actuación de los medios de extinción. El aviso se recibió sobre las 19.30 cuando un vecino de Peñarroya observó una columna de humo tras la tormenta y alertó al 112 y a las cuadrillas forestales. El conato quedó completamente extinguido hacia las 21.30.

En las labores de extinción participaron dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y una cuadrilla helitransportada. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer la rápida intervención de todos los efectivos, que permitió que el incendio se quedara "en un susto".

Alerta roja por riesgo de incendios

Las altas temperaturas, unidas a la posibilidad de tormentas y rachas de viento, incrementan el riesgo de incendios forestales. Por ello, la Dirección General de Interior y Emergencias recuerda la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio.

Cabe recordar que las tormentas eléctricas de verano suelen ser el origen de numerosos incendios forestales por el denominado rayo latente, una descarga eléctrica que impacta sobre un árbol durante una tormenta y que no provoca un fuego inmediato, sino que transmite calor hacia el interior de la madera y las raíces. La combustión avanza lentamente hasta manifestarse en forma de incendio horas o incluso días después. Además, se mantiene la alerta roja por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda Aragón, a excepción de algunas zonas del Pirineo, donde los avisos son de nivel naranja.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El calor no da tregua: Caspe alcanza 43,3 ºC y el Bajo Aragón afronta otra jornada extrema

La ola de calor mantiene los avisos por temperaturas máximas, tormentas y riesgo de incendios en buena parte del territorio

Comentar

El calor no da tregua: Caspe alcanza 43,3 ºC y el Bajo Aragón afronta otra jornada extrema

La Fresneda blinda su término municipal frente a los grandes parques eólicos para proteger su paisaje y su modelo de desarrollo

El Ayuntamiento modificó el Plan General de Ordenación Urbana para dificultar la implantación de estas instalaciones y preservar el turismo, la agricultura y la ganadería como pilares económicos del municipio

Comentar

La Fresneda blinda su término municipal frente a los grandes parques eólicos para proteger su paisaje y su modelo de desarrollo

El museo Juan Cabré de Calaceite inaugura este jueves la exposición 'Christian Sorg. Un verano compartido'

La exposición que podrá visitarse hasta septiembre presenta una serie de obras que el artista francés realizó en la localidad el verano de 2025

Comentar

El museo Juan Cabré de Calaceite inaugura este jueves la exposición 'Christian Sorg. Un verano compartido'

La DPZ respalda por unanimidad la candidatura del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional

El pleno aprueba una moción del PP para instar al Gobierno de España a culminar el reconocimiento de una recreación histórica que cada año atrae a miles de visitantes

Comentar

La DPZ respalda por unanimidad la candidatura del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Vías de una dirección, refuerzo de seguridad y señalización extra: Teruel prepara un amplio dispositivo de cara al turismo masivo por el eclipse

La planificación se está realizando dentro de una coordinación estatal, con atención al tráfico, las carreteras y a los puntos de observación oficiales

Comentar

Vías de una dirección, refuerzo de seguridad y señalización extra: Teruel prepara un amplio dispositivo de cara al turismo masivo por el eclipse

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

En el segundo día de la ola de calor se espera que los termómetros vuelvan a superar los 40 grados en muchas localidades con la máxima prevista de Aragón con...

2

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C
Periódico del Bajo Aragón Histórico