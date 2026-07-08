Una tormenta eléctrica provoca un pequeño incendio de 50 metros cuadrados en Peñarroya de Tastavins

Un incendio provocado tras una tormenta eléctrica afectó en la tarde del martes a una zona del término municipal de Peñarroya de Tastavins. El fuego calcinó 50 metros cuadrados y pudo ser sofocado sin que llegara a propagarse gracias a la rápida actuación de los medios de extinción. El aviso se recibió sobre las 19.30 cuando un vecino de Peñarroya observó una columna de humo tras la tormenta y alertó al 112 y a las cuadrillas forestales. El conato quedó completamente extinguido hacia las 21.30.

En las labores de extinción participaron dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y una cuadrilla helitransportada. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer la rápida intervención de todos los efectivos, que permitió que el incendio se quedara "en un susto".

Alerta roja por riesgo de incendios

Las altas temperaturas, unidas a la posibilidad de tormentas y rachas de viento, incrementan el riesgo de incendios forestales. Por ello, la Dirección General de Interior y Emergencias recuerda la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio.

Cabe recordar que las tormentas eléctricas de verano suelen ser el origen de numerosos incendios forestales por el denominado rayo latente, una descarga eléctrica que impacta sobre un árbol durante una tormenta y que no provoca un fuego inmediato, sino que transmite calor hacia el interior de la madera y las raíces. La combustión avanza lentamente hasta manifestarse en forma de incendio horas o incluso días después. Además, se mantiene la alerta roja por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda Aragón, a excepción de algunas zonas del Pirineo, donde los avisos son de nivel naranja.