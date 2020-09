Denegada la presencialidad en los IES de Andorra y Valderrobres

Los institutos de Andorra y Valderrobres no contarán finalmente con clases totalmente presenciales para Secundaria. Así se lo notificó el departamento de educación a ambos centros educativos después de que solicitasen la presencialidad. En el caso de Andorra se solicitó para 3º y 3º de ESO y Bachiller y en Valderrobres tan solo para 2º de Bachillerato.

Desde el centro valderrobrense solicitaron a Educación contar con clases presenciales en 2º de Bachillerato y en sus grados de FP acogiéndose a la excepcionalidad que anunció, a finales de agosto, el Gobierno de Aragón para los los institutos rurales con pocos alumnos que pueden ser de una vía, no así en 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato ya que cuentan con más alumnos que la ratio estipulada. Pese a que pasan por muy poco las ratios establecidas, no se autorizó la presencialidad para no establecer un «agravio comparativo».

En el caso del IES Matarraña, el centro valderrobrense cuenta con dos clases de 2º de Bachillerato que conforman 20 alumnos en el caso de la modalidad de ciencias y 21 en sociales. Según la normativa, debían llevar a cabo un desdoblamiento de las clases para poder ser totalmente presenciales y por ello se desestimó la petición. No así en la FP de cocina y servicios que cuenta con un reducido número de alumnos, por lo que se garantiza el cumplimiento de las ratios y sus clases serán presenciales.

El IES Pablo Serrano de Andorra solicitó la presencialidad pero tampoco le ha sido aprobada. Desde el centro insisten en que cuentan con espacio suficiente ya que tienen cuatro edificios independientes cada uno con sus accesos propios para dar clase. El inicio de clases coincide con el anuncio de confinamiento de Andorra aunque esto no interfiere en el transcurso de las clases. Además, la Orden de Educación recoge que a lo largo del curso, el método de semipresencialidad podría cambiar en función de la evolución de la pandemia. Desde el centro aseguran que «una vez se estabilice la situación en Andorra» no descartan volver a solicitar la presencialidad de todo el centro. Las clases comenzaron ayer en los institutos del territorio salvo en Alcañiz donde fue festivo local.

Los centros educativos de Calanda, Alcorisa, Maella y Cantavieja realizarán las clases de forma presencial tal y como habían solicitado al ejecutivo autonómico. Híjar y Caspe descartaron desde el principio solicitar la presencialidad e iniciarán curso con método mixto.