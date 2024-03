La denominación de la lengua sale, de nuevo, a debate en el Matarraña

Continúa el debate sobre la denominación y promoción de la lengua en el Matarraña. Tras haberse debatido en el Ayuntamiento de Valderrobres, en esta ocasión fue la comarca del Matarraña la que debatió el martes por la tarde una moción presentada por el consejero comarcal de Chunta Aragonesista, Iñaki Belanche, y que instaba al Gobierno de Aragón a mantener la redacción actual del artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

En dicho artículo 4 se recoge, expresamente, que «el aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón». Lo hicieron después de que el nuevo Ejecutivo autonómico anunciase, como parte de su acuerdo de gobierno, la futura modificación de este artículo. El consejero aragonesista subrayó que en estos últimos años tanto «el aragonés, como el catalán de Aragón, son mucho más visibles que antes y se ha avanzado en su conservación, que peligra».

La propuesta suscitó un amplio debate y finalmente no salió adelante, ya que votaron en contra los consejeros del PP -grupo que dio libertad de voto- y los del PAR. Se abstuvieron los de Teruel Existe, quienes argumentaron que en sus municipios existen «varias sensibilidades que incluyen al chapurriau y al catalán». Los dos consejeros del PSOE que asistieron al pleno votaron de forma diferente ya que también dieron libertad de voto. El consejero socialista y alcalde de Arens de Lledó, Xavier Cortés, fue el único que respaldó la propuesta de Iñaki Belanche. «Entiendo que existen diferentes sensibilidades pero tengo que subrayar que en mi municipio se le llama catalán, no tenemos ningún problema y por tanto apoyo esta moción», explicó. Por su parte, el consejero Javier Fortuño decidió abstenerse. «Creo que el rumbo partidista que está tomando la institución comarcal, tan politizado, no nos beneficia y me abstengo», subrayó.

En el caso del Partido Aragonés el grupo decidió votar en contra. Subrayaron que la actual redacción de la Ley no refleja al chapurriau y que, por tanto, no se recoge la sensibilidad del territorio. «Se excluye una sensibilidad que existe aquí y por ello pedimos respeto. Si la gente del territorio cree que esta ley no incluye al territorio, no podemos votar a favor y pensamos que, tal y como está redactada, no nos incluye», manifestó Raúl Bordás, del PAR.

Desde el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, votaron en contra. Argumentaron que la moción incluye «un claro ataque al Gobierno autonómico y señala directamente a PP y VOX». El presidente comarcal, Fernando Camps, hizo un llamamiento a todos a «la serenidad». Subrayó que desde la institución comarcal se va a seguir apoyando a todas las asociaciones que trabajen por la lengua y la defiendan. «Las lenguas están para unir, no para desunir. Con esta moción se nos está acusando de atacar a la cultura y patrimonio de Aragón cuando eso es falso», manifestó Camps. El consejero, y concejal de Valderrobres, Carlos Sorolla, pidió directamente que el Ejecutivo recoja la palabra ‘chapurriau’. «Necesitamos convivir y hacerlo de la mejor manera posible. Creo que lo mejor sería que el actual gobierno deje que en cada zona llamemos a nuestra lengua como siempre lo hemos hecho», explicó.

La sesión plenaria contó con la asistencia de vecinos de varios municipios del Matarraña, muchos de ellos integrantes de la Asociación Amics del Chapurriau. En algunos momentos hubo algún intercambio de palabras e impresiones. Belanche quiso expresamente dirigirse a ellos y explicó que decidieron presentar esta moción debido a la «demonización y anticatalanismo» que, a su juicio, suscita la denominación de catalán de Aragón y explicó que todas las lenguas, también el castellano, cuentan con dialectos y diferentes variantes. Algo que no convenció a buena parte de los asistentes quienes exigieron que se respete la denominación de chapurriau. Cabe recordar que esta moción se presenta después de que el anterior consejo de gobierno comarcal aprobase, en sesión plenaria, declarar el Matarraña como «territorio histórico catalanoparlante», algo a lo que también se aludió durante la sesión plenaria.

Renovación del convenio con la Escuela Adultos y apoyo al sector agrícola

Fue, no obstante, un pleno que volvió a caracterizarse por incluir en su orden del día puntos y mociones de un ámbito más autonómico y nacional que comarcal. En lo que respecta a las competencias comarcales se aprobó la renovación del convenio que la institución comarcal tiene con la Escuela de Adultos. También salió a colación la problemática de la escasez de secretarios municipales y de las Agrupaciones Secretariales. El PAR presentó a este respecto una moción en la que pedía «una solución» para la falta de profesionales de este tipo y las dificultades que ello conlleva.

La consejera comarcal, Teresa Crivillé, aludió a varios casos, como el de la agrupación que incluye Arens de Lledó, Lledó y Fórnoles. «Son municipios que están a 45 kilómetros de distancia. Pero este es solo un caso. En esta comarca algunos municipios han perdido trámites e incluso algún FITE de 120.000 euros por estar el secretario de vacaciones y no poder recurrir a ningún otro profesional en la zona. Nos parece muy preocupante», explicó Crivillé. También se aludió a la carga de trabajo que soportan estos profesionales. Asimismo, también se explicó que en muchos casos se envía a personal sin apenas experiencia lo que lleva a complicar el funcionamiento de una administración de este tipo. No obstante, y pese a que el resto de consejeros comarcales respaldaron la reivindicación, no aprobaron la moción por considerar que la institución comarcal «no es competente» en este aspecto.

Por su parte, se aprobó una moción que presentó el PAR en apoyo al sector agrícola y ganadero. También se aprobó una declaración institucional incluida en el orden del día del Apoyo Sector Primario aunque se modificó, antes de su votación, una alusión a las Zonas Vulnerables.