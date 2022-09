La Denominación de Origen Melocotón de Calanda espera una cosecha «corta en kilos, pero de muy buena calidad»

Una climatología adversa por las heladas en primavera y las fuertes tormentas de pedrisco en julio que dejaron graves daños en las producciones del Bajo Aragón harán que este año la cosecha del melocotón de Calanda Denominación de Origen sea bastante inferior en kilos a los 4,5 millones recolectados el año pasado. «Va ser corta en kilos certificados, pero en calidad muy buena», anticipó Samuel Sancho, presidente de la D. O., quien reconoció que no se atreve todavía a dar cifras ya que la cosecha ha comenzado hace unas semanas y no terminará hasta entrado noviembre, si bien confía en que el cielo no de nuevos sustos.

«Si tomamos el año pasado como referencia, la cosecha en kilos será bastante menor. Hay que tener en cuenta que ya se heló en flor el 50% del melocotón», destacó Sancho recordando que esta será de las cosechas más cortas que haya desde que existe esta Denominación de Origen, creada en 1999 por los productores de la zona con Calanda a la cabeza.

«Estamos ahora recolectando las variedades que introdujimos el año pasado con una calidad y un calibre buenísimo, pero el grueso está por recoger durante todo octubre y estamos viendo como evoluciona la climatología para ver si nos lo deja recoger bien», explicó, haciendo hincapié en que «este año va a ser atípico por la poca cantidad» y volviendo la mirada hacia años mejores como 2017, que tuvo «una campaña muy positiva».

Con destino al mercado nacional principalmente

En cuanto al destino del melocotón de Calanda, el máximo responsable de la D. O. insistió en que «prácticamente a nivel nacional se consumirá todo» debido a que la cosecha va a ser «bastante menor» si bien, «se mantendrá la exportación a los mejores clientes con lo que se pueda, no con lo que piden», dijo, porque «en definitiva hay que contar con todos los mercados y Francia, Suiza y Alemania son importantes para nosotros».

En cuanto a los precios, reconoció que «son buenos» y es «necesario» que se mantengan así para que el agricultor pueda salir adelante «en un año en que las cantidades van a ser inferiores porque ya en primavera con los hielos se perdió entre el 40% y el 50% y luego vino el pedrisco en Calanda y otras partes de la denominación», añadió, convencido de que «llevan unos años en que el consumidor aprecia la categoría y la calidad del melocotón de Calanda y eso se refleja en precio».

Menos empleo esta campaña

De las personas que están trabajando en la recogida del melocotón, frente a los miles de otros años, señaló que son bastantes menos. «La mitad del personal respecto a otras campañas», precisó. «Hay zonas en las que en realidad hay muy poca gente trabajando porque al helarse en primavera mucha parte del fruto, ha habido que hacer también menos aclareo – una técnica necesaria para que los melocotones estén mejor distribuidos en el árbol y que este solo produzca un número limitado para conseguir un tamaño adecuado- que también lleva bastantes horas de trabajo, dijo.

«Todo se ha visto reducido», abundó, debido a la climatología tan adversa que ha tenido para el campo este 2022. En relación a si ya está calculado el total de daños ocasionado tanto por el hielo como por el pedrisco en el melocotón de Calanda, Sancho contestó que no. «Hay una primera valoración que se hace cuando se produce el daño, pero hasta que no se recoge el fruto no se hace la valoración final por parte de Agroseguro», indicó. «Esto va por fases y lo que se recolecte en el mes de octubre todavía no está peritado». Así que «hasta final de campaña no sabremos el dato. Previsiblemente no esté hasta a mediados de noviembre», concluyó.