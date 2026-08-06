Denuncian el uso irregular de las plazas de movilidad reducida en Alcañiz y Caspe: «Llevamos 10 años sufriendo esta problemática»

Usuarios y asociaciones denuncian el uso irregular de las plazas adaptadas para personas con movilidad reducida en Alcañiz y Caspe. Uno de los focos más controvertidos es el nuevo Hospital de Alcañiz. A pesar de que el centro sanitario cuenta con más de 600 plazas de aparcamientos, los ciudadanos están aparcando en las 20 plazas que hay adaptadas impidiendo que personas con movilidad reducida puedan usarlas. "Supone un trastorno, ya que puedes llegar a perder la cita por no poder aparcar», relata José Manuel Jariod, presidente de la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (ASADIC).

Quién usa indebidamente los aparcamientos lo hace principalmente por la cercanía a la puerta de entrada. «Lo hacen por comodidad, pero hay que tener en cuenta que estas plazas están lo más cerca posible del acceso al hospital porque las largas distancias no son fáciles de recorrer para las personas con discapacidad», cuenta Jariod.

Desde la Asociación de Familiares de Enfermemos de Alzheimer y otras Demencias de la Comarca del Bajo Aragón (AFEDABA) también confirman vivir esta problemática. "Encontramos los sitios de estacionamiento habilitados ocupados por vehículos sin autorización. Pueden ocupar la plaza unos minutos o durante toda la mañana y entorpecer nuestro trabajo», cuenta preocupada Yolanda Garces, coordinadora de AFEDABA.

Usuarios de Alcañiz también han denunciado esta situación. "Hay días que ya levantarme de la cama me cuesta un esfuerzo. Me cambio, me preparo, me monto en el coche, llego donde tengo que ir y no puedo aparcar. Después de todo ese esfuerzo, no puedes hacer tu vida normal ni llevar a los niños. Tienes que darte la vuelta y volver a casa», relata un testimonio vecinal.

Cuando la falta de civismo se generaliza

Otro de los focos donde se denuncian infracciones está en Caspe, dónde a pesar de que se han realizado mejoras, reivindican un mejor uso de las plazas. «Si estás en un sitio donde hay comercios alrededor y hay mucha confluencia la gente utiliza las plazas reservadas, con la excusa de que no hay sitio donde aparcar», relata Jariod. Además, lamentan que algunos repartidores ocupen las plazas reservadas mientras realizan entregas, con el pretexto de dejar el vehículo solo unos minutos.

Contenedores de basura situados en una plaza de movilidad reducida obstaculizando el estacionamiento / Cedida

El día a día de los usuarios

AFEDABA lleva abierto desde el 2010 y traslada cada día entre 40 y 50 pacientes. Para ello, cuentan con una plaza reservada para el vehículo oficial de la asociación, ya que necesita de un espacio amplio correspondiente a dos turismos para poder aparcar y descender la rampa de movilidad reducida. «Si no tenemos los dos sitios liberados, la plataforma no puede desplegarse y por lo tanto tenemos que subir la furgoneta a la acera o invadir todo un carril», explica Garcés.

Cuando los usuarios son trasladados a sus hogares el problema no desaparece, ya que no en todos los domicilios hay sitios habilitados para personas con movilidad reducida. «Intentamos usar las marquesinas de los autobuses, las zonas de carga y descarga comerciales, pero otras veces no queda otra más que invadir el carril», cuenta Garcés.

La furgoneta oficial de AFEDABA aparcada encima de la acera debido a que un vehículo sin autorización estaba ocupando su plaza reservada

Mucho más que una plaza azul

Todos los edificios de utilidad pública como el ayuntamiento, las escuelas infantiles o las oficinas de turismo, deben tener una plaza adaptada. Asimismo, Jariod añade que «se tienen que cumplir unas dimensiones concretas a la hora de habilitar la plaza, para que una persona pueda descender del vehículo con total seguridad». Puesto que si la plaza es estrecha y da a la calzada existe riesgo de accidente. «Tienen que estar bien ubicadas y señalizadas de forma horizontal y vertical, además de pintada en el suelo», apunta Jariod.

La acreditación de persona con movilidad reducida es obligatoria para hacer uso de dichos aparcamientos. No obstante, ASADICC ha relatado que «cuando hay coches aparcados en las plazas y pasa la policía, muchas veces ni si quiera comprueban si tiene la acreditación de aparcamiento o no». Inclusive el testimonio vecinal a concordado con este pensamiento "las campañas no están siendo eficaces, hay que multar. La gente solo entiende cuando le tocas el bolsillo».

Más allá de la concienciación y la vigilancia, AFEDABA considera que una mejor señalización también contribuiría a reducir el uso indebido de estas plazas. Proponen reforzar repintas con colores o marcas más llamativas que las diferencien claramente de una zona de carga y descarga. Además, se podrían incorporar señales claras que adviertan de la retirada del vehículo por la grúa en caso de estacionar sin autorización. A su juicio, una señalización más clara y contundente tendría un importante efecto disuasorio.

Civismo al volante

Junto a la vigilancia y la mejora de la señalización, la concienciación social se presenta como otro de los grandes retos para reducir la ocupación indebida de las plazas. Con tristeza UNA vecina ha recordado cómo un problema de salud transformó por completo su vida. Insiste en que nadie está libre de necesitar algún día una plaza adaptada y pide a la sociedad que se pongan en el lugar de quienes dependen de ellas. "Yo era trabajadora del hospital, hacía 11.000 pasos al día. Mientras veía a la gente aparcar en esas plazas nunca pensé que iba a ser yo quien las necesitara. Entré en el hospital en 2021 y desde entonces mi vida cambió por completo. Le puede pasar a cualquiera», ha confesado.

Asimismo, detrás de este tipo de comportamientos, ambas asociaciones también consideran que existe una carencia de sensibilización y un desconocimiento sobre la verdadera finalidad de las plazas adaptadas. "Esta situación responde, en gran medida, a una falta de empatía. Hay quien piensa que disponer de una plaza reservada es un privilegio, cuando en realidad es una necesidad. Quienes lo consideran un privilegio probablemente no cambiarían su situación por la discapacidad de la persona que la necesita", reflexiona Jariod.

Ayuntamiento reconoce la problemática

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz son conscientes del problema. Además, han reconocido las dificultades que genera a quienes dependen de estos espacios para desplazarse con autonomía. Debido al auge de este tipo de irregularidades, el consistorio ha hecho un análisis integral de la situación en el municipio, ha defendido Eduardo Orrios concejal de Seguridad Ciudadana. De esta forma pondrán en marcha una campaña de restauración para arreglar las plazas actuales, así como evaluar la posibilidad de poner nuevas plazas adaptadas. Sin embargo, aún no hay fecha de salida para este proyecto.

Desde DGA han informado que se instalarán señales verticales en las 20 plazas reservadas para personas con movilidad reducida del nuevo Hospital de Alcañiz. Además, recuerdan que todo el aparcamiento del centro sanitario es gratuito. Hacen un llamamiento a respetar las plazas adaptadas y utilizarlas únicamente cuando corresponda.